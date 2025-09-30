Compartamos Banco realiza emisión de deuda por 5,000 millones de pesos, la más grande de su historia

Gentera anunció este martes que su subsidiaria, Compartamos Banco en México, realizó exitosamente la colocación de 5,000 millones de pesos a través de dos emisiones públicas de Certificados Bancarios en el mercado local de deuda.

Se trata, explicó la institución, de la operación más grande en su historia.

Gentera detalló que la primera emisión por 3,000 millones de pesos, se colocó bajo la clave COMPART 25-3S, y la segunda, por 2,000 millones, bajo la clave COMPART 25-4S.

Destacó que la demanda combinada para estas emisiones alcanzó aproximadamente 11,765 millones de pesos.

Precisó que la emisión COMPART 25-3S tiene un plazo de 3.5 años con una tasa de TIIE Fondeo + 84 puntos base; mientras que la emisión COMPART 25-4S tiene un plazo de 7 años y una tasa fija de 9.58%. Ambas emisiones se realizaron bajo un marco de Bonos Sociales.

Sobresaliente demanda

Gentera resaltó que la operación tuvo una sobresaliente demanda por parte de inversionistas institucionales, reflejando la confianza del mercado en la solidez financiera del banco, su estrategia de crecimiento y su compromiso con la generación de valor a largo plazo.

Ambas emisiones, agregó, recibieron calificaciones de AA.mx por parte de Moody’s y AA (mex) por parte de Fitch Ratings.

“Con esta emisión, se ratifica la solidez de la institución y refuerza su propósito de brindar soluciones financieras accesibles y confiables, con un enfoque centrado en las personas, que generen beneficios sostenibles para la sociedad y contribuyan al crecimiento económico del país”, mencionó.

La institución especializada en microfinanzas expuso que, con estas acciones, la compañía fortalece su perfil de vencimientos de deuda, al mismo tiempo que respalda el crecimiento responsable de su portafolio de crédito.

“Estas emisiones con etiqueta social reafirman el compromiso de Banco Compartamos con la inclusión financiera y el desarrollo económico de las comunidades en las que tiene presencia”, puntualizó.