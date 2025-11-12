Christine Lagarde sustituye a Jerome Powell en dos comités clave del BPI

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, tomará el relevo del jefe de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, al frente de dos de los grupos económicos clave del Banco de Pagos Internacionales (BPI), informó este miércoles el organismo que agrupa a los bancos centrales.

Powell preside desde 2019 la Reunión de Economía Global (GEM, por sus siglas en inglés) del BPI, en la que participan los 30 principales banqueros centrales, y su Comité Económico Consultivo (ECC, por sus siglas en inglés), cuando tomó el relevo del entonces gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney.

Ahora cederá el testigo a su homóloga del BCE, Lagarde, cuando finalice su mandato como presidente de la Fed en mayo del año que viene.

El nombramiento de Lagarde también significa que la institución con sede en Basilea, a menudo apodada el banco central de los bancos centrales, está fuertemente dominada por dirigentes monetarios actuales o anteriores del BCE.

El exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos sustituyó en julio al mexicano Agustín Carstens como director general del BPI, mientras que sus "Reuniones de Gobernadores", celebradas con los 63 bancos centrales miembros del BPI, están presididas por el actual gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau.

El BPI no ha precisado la duración del mandato de Lagarde como presidenta de sus comités. Su mandato como presidenta del BCE se extiende hasta finales de octubre de 2027.

La presidenta del BCE es abogada de formación. El año pasado llamó la atención por describir a los economistas como una "camarilla tribal" y por decir que a veces eran demasiado cerrados en sus opiniones.