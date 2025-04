Blockchain una alternativa en pagos transfronterizos

La tecnología blockchain está transformando silenciosamente el panorama financiero global, y los pagos transfronterizos son uno de los sectores donde su impacto es más evidente. Cada vez más empresas están comenzando a adoptar esta innovación, gracias a soluciones listas para usarse que permiten operar sin necesidad de desarrollos complejos. Aquellas con capacidades tecnológicas más avanzadas pueden aprovechar integraciones mediante API para una experiencia aún más robusta y personalizada.

Según un informe del Foro Económico Mundial, se estima que el valor de las transacciones transfronterizas alcanzará los 250 billones de dólares para 2027, reflejando la creciente importancia de este tipo de operaciones en la economía global. A pesar del reciente giro hacia el proteccionismo comercial en países como Estados Unidos, el comercio internacional sigue siendo una necesidad estratégica para el crecimiento empresarial.

Para Conduit, el avance de blockchain representa una oportunidad única. A medida que la tecnología madura, su adopción en México y en el mundo seguirá creciendo. Las empresas que se sumen a esta transformación no solo optimizarán sus operaciones, sino que se posicionarán a la vanguardia de una revolución financiera que ya está en marcha.

“Los pagos internacionales mediante sistemas tradicionales o la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), pueden tardar días en completarse debido a la cantidad de intermediarios involucrados. Cuando una empresa mexicana quiere transferir fondos a un proveedor en China o a su holding en Estados Unidos, el dinero debe pasar por diversos bancos corresponsales antes de llegar a su destino. Esto no sólo ralentiza la operación, también genera costos ocultos y falta de claridad en los montos finales”, explica Federico Javin, General Manager de Conduit en Latinoamérica.

Además, el rastreo de pagos internacionales no siempre es sencillo y muchas veces requiere de un seguimiento exhaustivo en distintas entidades bancarias. Las empresas que dependen de una gestión eficiente de liquidez, tienen afectaciones al no contar con su capital en el momento que lo necesitan, lo que impacta en sus proyecciones y planes de crecimiento.

Blockchain la alternativa

Desde su creación en 2008 como la tecnología subyacente detrás del Bitcoin, blockchain ha evolucionado de una simple base de datos descentralizada a una herramienta poderosa capaz de transformar múltiples industrias. En el sector financiero, especialmente en los pagos transfronterizos, blockchain está resolviendo problemas que los sistemas tradicionales no han logrado superar en décadas.

Los mecanismos bancarios convencionales, diseñados en otra era, presentan limitaciones estructurales que afectan directamente la eficiencia operativa de las empresas. Según un reporte de McKinsey & Company, el sistema actual de pagos internacionales puede involucrar hasta seis intermediarios, lo que resulta en tiempos de espera de hasta cinco días hábiles y comisiones poco transparentes.

Frente a este panorama, la tecnología blockchain ofrece soluciones concretas y tangibles en tres áreas clave:

Velocidad

Una de las principales ventajas de blockchain es su capacidad para procesar transacciones en cuestión de minutos, sin importar el país de origen o destino. Al eliminar la necesidad de bancos intermediarios, los fondos se transfieren directamente de una wallet a otra, lo que permite a las empresas tener un control más ágil sobre su flujo de efectivo.

Transparencia

Cada operación en blockchain queda registrada en un libro público inmutable, lo que permite su verificación en tiempo real. Este nivel de trazabilidad no solo reduce el riesgo de fraude, sino que también elimina la incertidumbre sobre el recorrido de los fondos, algo que tradicionalmente ha sido un punto ciego en las transferencias bancarias.

Reducción de costos

Los sistemas tradicionales imponen tarifas ocultas y fluctuantes. En cambio, con blockchain, los costos de transacción se reducen drásticamente, ya que se prescinde de comisiones bancarias y tasas cambiarias infladas. Por ejemplo, una transferencia de 1,000 dólares puede completarse sin que el destinatario pierda valor en el camino, algo prácticamente imposible con los métodos convencionales.

“Muchas empresas en México ya usan blockchain para optimizar sus pagos internacionales. Un ejemplo, es el de compañías que importan productos desde China y requieren convertir pesos mexicanos a yuanes para pagar a sus proveedores, Con blockchain, estas conversiones ocurren de manera instantánea y con tasas de cambio competitivas”, detalló Federico Javin.

Otro caso relevante es el de empresas mexicanas con operación en Europa que han utilizado esta tecnología para transferencias de gran volumen a países como España y Portugal, logrando transacciones más rápidas y seguras. Asimismo, el corredor entre México y Estados Unidos, uno de los más grandes del mundo, ha visto mejoras significativas en eficiencia y costos con blockchain.