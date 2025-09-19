Banamex va por más mercado en segmento del entretenimiento; lanza nueva tarjeta para fans del espectáculo

Banamex va por más mercado en el mercado del entretenimiento, donde hoy, con sus tarjetas, lidera gran parte de las preventas en el país.

Y es que, de acuerdo con datos del banco, cuando hay eventos masivos en el país, crecen de forma importante las solicitudes de tarjetas de crédito, que les permiten a los clientes tener acceso a las preventas y meses sin intereses, entre otros beneficios.

En este sentido, junto con Visa y Ocesa, lanzó su nueva tarjeta de crédito LineUp, diseñada especialmente para los fans de la música, el teatro y los espectáculos en vivo.

De acuerdo con Rubén Navarrete, director de tarjetas de Banamex, este nuevo producto recompensa a los verdaderos fanáticos de los eventos en vivo, por lo que, más que un producto financiero, se busca con éste acercar al cliente a aquello que más disfruta.

En la presentación del producto, Armando Calvillo, director de marketing comercial en Ocesa, destacó la alta demanda de conciertos que ha habido tras la pandemia, y que hubo un cambio en la forma en que se consume el entretenimiento en el país, pues ahora la población, sobre todo joven, busca experiencias completas.

En este sentido, se destacó que con el lanzamiento de esta nueva tarjeta enfocada en el entretenimiento, se consolida la colaboración estratégica de las tres empresas, para llevar experiencias únicas a sus clientes, acercándoles nuevas formas de vivir el entretenimiento, y ofreciéndoles beneficios exclusivos que los acercan a los escenarios y a sus artistas favoritos.

Beneficios

El banco detalló que con la tarjeta de crédito LineUp Banamex, los clientes podrán acumular puntos en el programa de lealtad con las compras que realicen todos los días, y utilizarlos para adquirir boletos y acceder a beneficios como: preventas, boletos 2x1 y descuentos especiales.

Además, cuenta con los beneficios Banamex, que incluyen meses sin intereses en cientos de establecimientos, disposiciones de efectivo, cargos recurrentes, programas de crédito y acceso a preventas.

Todo ello, con la seguridad de los beneficios Visa como seguros, protección de compras, promociones y descuentos especiales, una tarjeta digital para compras en línea y la aceptación en más de 100 millones de ubicaciones comerciales en el mundo.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a julio pasado Banamex contaba con más de 9.5 millones de contratos de tarjetas de crédito, alrededor de un millón más que las que tenía en el mismo mes del 2024.