Kapital cierra ronda de financiamiento, alcanza valuación de 1,300 mdd

Kapital, que recientemente dio el salto a grupo financiero en México tras la adquisición de los negocios de Intercam, anunció este martes que cerró exitosamente una nueva ronda de financiamiento por 86 millones de dólares, con lo que alcanzó una valuación de 1,300 millones y ya ha alcanzado la categoría de los llamados “unicornios”.

La institución detalló que la ronda de financiamiento Serie C, estuvo liderada por Tribe Capital y co-liderada por Pelion Ventures, con la participación de Y Combinator, Marbruck Ventures y True Arrow.

El nuevo capital, apuntó, permitirá acelerar la construcción del ecosistema financiero unificado de Kapital Grupo Financiero, basado en Inteligencia Artificial (IA), diseñado para maximizar el desempeño de las empresas en la región.

Con dicha operación, la institución financiera ha duplicado su valuación en menos de dos años, alcanzando ya los 1,300 millones de dólares, y un punto de rentabilidad.

“Kapital Grupo Financiero alcanzó su rentabilidad en menos de dos años, y nuestro crecimiento sigue acelerándose gracias a la combinación única de una licencia bancaria y software propio”, expresó al respecto René Saúl, CEO y cofundador de la institución en un comunicado.

Agregó: “Al adoptar un enfoque regulatorio desde el inicio y garantizar que cada paso de nuestra expansión esté alineado con las disposiciones gubernamentales, Kapital Grupo Financiero establece un nuevo estándar para la banca tecnológica en la región”.

300,000 clientes en tres países

Kapital refirió que dicha estrategia le ha permitido escalar su balance a 3,000 millones de dólares, y ampliar su alcance a 300,000 clientes en Estados Unidos, México y Colombia.

Hace unos días se anunció que Kapital Bank adquirió los negocios de Intercam (banco, fondos y casa de Bolsa), entidad señalada por el Tesoro de Estados Unidos de presunto lavado de dinero, con lo que dio el salto a grupo financiero en México.

Dos años antes, en agosto del 2023, Kapital inyectó recursos a Banco Autofin, con lo que esta entidad ya también pasó a ser completamente de su propiedad.

“Lo que hace posible nuestro modelo no es sólo el capital, sino nuestra capacidad de modernizar la infraestructura mediante cumplimiento avanzado en materia de conocimiento del cliente, machine learning y sistemas de riesgo impulsados por Inteligencia Artificial. Kapital Grupo Financiero se consolida como el banco tecnológico más visionario de la región, construido sobre una base tanto financiera como tecnológica, diseñada para multiplicar ventajas con cada producto, adquisición y cliente que incorporamos a la plataforma”, comentó por su parte Fernando Sandoval, director financiero de la compañía.

En días pasados, en entrevista, René Saúl comentó que prácticamente se quedaron con todos los negocios de Intercam, con lo que ahora Kapital ha ingresado al sector de los grupos financieros, integrado por 22 instituciones.

Añadió que, ahora como grupo financiero, seguirán consolidándose en el sector de empresas, donde han tenido su foco.