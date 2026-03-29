Amsofac proyecta mayor actividad en el mercado bursátil

La Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Arrendamiento, Crédito y Factoraje (Amsofac) anticipa un mayor recurso al mercado de valores como parte de su estrategia para fortalecer sus fuentes de financiamiento.

Si bien los procesos de colocación bursátil en curso son confidenciales, el gremio prevé que, durante el 2026, las colocaciones de deuda de sus afiliados en el mercado bursátil registren un crecimiento entre 10 y 15% respecto al 2025.

Esta tendencia responde a la necesidad de ampliar las alternativas de fondeo para sostener la colocación de crédito especializado, en un contexto donde el financiamiento bancario muestra una postura más conservadora.

“Más empresas acudirán a bolsa porque, hoy en día, la banca está cautelosa en el otorgamiento de crédito. Hay un abanico muy amplio de inversionistas en los mercados de valores con apetito para este tipo de operaciones”, dijo Luis Arrieta, vocero y asesor de la Asociación.

Actualmente, cerca de 40% de los recursos que obtienen estas entidades proviene de la banca de desarrollo, mientras que alrededor de 30% se capta a través de emisiones en el mercado bursátil.

El resto se distribuye entre financiamiento de la banca comercial y líneas provenientes del exterior.

En el 2025, los intermediarios financieros no bancarios —incluidos los miembros de Amsofac— realizaron emisiones por aproximadamente 150,000 millones de pesos en la Bolsa Institucional de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, lo que consolida a estos mercados como una vía relevante de fondeo.

“A medida que la banca comercial se aleja de ciertos segmentos, se abre espacio para los intermediarios financieros no bancarios. En ese contexto, nuestro crecimiento estará determinado principalmente por la disponibilidad de fondeo, más que por el ritmo de la economía mexicana”, resaltó Alberto Martínez Rubio, presidente de la Amsofac.

Martínez señaló que el acceso a fondeo está cada vez más condicionado a mayores estándares de transparencia, gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio, en un entorno de supervisión más estricta.

A ello se suman presiones fiscales y regulatorias que obligan a una mayor prudencia en las decisiones de inversión por parte de quienes fondean a los intermediarios del gremio.

“Hay espacio para que todos los intermediarios financieros no bancarios crezcamos de forma acelerada por el lado de la demanda; pero necesitamos fondeo constante y una evaluación muy cuidadosa del riesgo, en un entorno regulatorio más exigente”, señaló Martínez.

El gremio agrupa a entidades como arrendadoras, empresas de factoraje y Sofomes, cuya cartera de crédito conjunta asciende a cerca de 227,000 millones de pesos. Estos recursos se canalizan principalmente al financiamiento de activos productivos, como equipo de transporte, maquinaria y otros bienes vinculados a la actividad empresarial.

Con este ajuste en su estrategia, Amsofac busca fortalecer la disponibilidad de financiamiento en segmentos clave de la economía, apoyándose en un mayor acceso al capital de inversionistas a través del mercado bursátil.

Financiamiento

A diferencia de la banca tradicional, que concentra su actividad de financiamiento en grandes corporativos, los intermediarios no bancarios han encontrado espacio en pymes con acceso limitado al crédito formal.

Este segmento presenta dinámicas propias y requiere soluciones de financiamiento más flexibles, lo que abre oportunidades de crecimiento para el sector.

No obstante, el acceso a fondeo está cada vez más condicionado a mayores estándares de transparencia, gobierno corporativo y cumplimiento regulatorio, en un entorno de supervisión más estricta.

Frente a ello, la asociación impulsa una mayor institucionalización de sus miembros para fortalecer la confianza de inversionistas y asegurar el flujo de recursos.

“Los jugadores del sector debemos avanzar hacia una mayor profesionalización e institucionalización, a fin de ofrecer la transparencia y confianza necesarias para atraer a estos inversionistas y facilitar su participación con nosotros”, mencionó Martínez.

La Amsofac es una organización que agrupa a instituciones financieras no bancarias (arrendadoras y Sofomes) en México, promoviendo el arrendamiento financiero, puro, crédito y factoraje, con más de 50 años de trayectoria impulsando el financiamiento.