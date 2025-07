Afectados de Came piden seguimiento a investigación de FGR

A tres semanas de haber presentado una denuncia por diversos delitos ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), de la Fiscalía General de la República (FGR), un grupo de ahorradores afectados por la Sofipo CAME exige a las autoridades dar seguimiento puntual al caso, luego de que no se concretaran las entrevistas necesarias para formalizar sus testimonios.

De acuerdo con los denunciantes, un agente de la Femdo les informó verbalmente que la fiscalía no contaba con competencia para continuar con la investigación, a pesar de que previamente se les había indicado que existían elementos suficientes para realizar una investigación. Sin embargo, personal de la misma fiscalía dijo desconocer al funcionario que se comunicó con los ahorradores.

Los afectados también señalaron que no recibieron ninguna notificación oficial para acudir a la entrevista, lo que generó molestia y desconfianza. Como acto de protesta, cerca de 70 personas realizaron un bloqueo de aproximadamente 20 minutos frente a las oficinas de la Femdo, en Paseo de la Reforma, a la altura de la Glorieta Violeta.

“Cancelan las entrevistas sin darnos una razón clara. En una primera reunión nos prometieron la atención y que no habría impunidad, y luego simplemente nos dicen que se canceló, hasta ahora nadie me ha llamado para aclarar el asunto ni me han entregado ningún documento oficial”, señalaron.

La denuncia interpuesta ante la Femdo es por presunta delincuencia organizada, lavado de dinero y administración fraudulenta, y está dirigida principalmente contra los socios y directivos de la Sofipo Came. Los ahorradores sostienen que la gravedad de los delitos denunciados justifica plenamente la intervención de dicha fiscalía.

“Nos dijeron que la Femdo sí tiene facultades para atender nuestro caso, porque ya existen indicios de lavado de dinero y otros delitos graves”, declaró uno de los manifestantes del grupo.

Además de esta denuncia, los ahorradores señalaron que existe otra carpeta de investigación abierta en la Fiscalía Especializada en Control Competencial (Fecoc).

Piden atención

Uno de los ahorradores relató a El Economista que se les informó de manera informal que el fiscal de la Femdo estaría presente el próximo viernes por la mañana para atenderlos nuevamente.

“Nos dijeron que sí vendría, pero no nos dieron ningún compromiso por escrito. Esperamos que cumpla y reciba tanto al comité como a los cinco compañeros que van a declarar de nuevo”, comentó.

Los denunciantes exigen que las citas se formalicen por medios oficiales, ya que muchos de ellos enfrentan dificultades económicas o viven en otras entidades, lo que complica su traslado a la Ciudad de México para presentarse a las entrevistas.

“Me han cancelado dos veces. Ya perdí mis vacaciones y ahora tuve que ausentarme del trabajo sin goce de sueldo. No estoy dispuesta a seguir regalando mi dinero cuando quienes deben atenderme tienen la obligación de hacerlo, porque soy ciudadana”, reclamó una de las ahorradoras.

Ante la inconformidad, un representante de la fiscalía informó al grupo que este viernes se recibirá a los primeros cinco declarantes, y que posteriormente se continuará con el resto, así mismo se buscará atender a los afectados que se encuentran en otros estados signándoles sedes más accesibles.