Adopción desigual de Inteligencia Artificial preocupa al sector financiero

La aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) está impulsando transformaciones profundas y a un ritmo acelerado en el sector financiero, una tendencia que se hace cada vez más evidente; sin embargo, existe el riesgo de que entidades financieras se queden fuera de las innovaciones que podría tener esta tecnología, según expresaron representantes del gremio durante el evento “Open Finance 2025”.

“¿Realmente va a impactar o no va a impactar? La respuesta es: sí, va a impactar. Pero el verdadero reto es cómo lograr que ese impacto sea efectivo. Si no lo conseguimos corremos el riesgo de que la tecnología llegue tarde y sólo beneficie a unos pocos, usualmente en zonas urbanas, con niveles educativos medios o altos. Entonces, volvemos a tener pequeñas islas de desarrollo en lugar de un avance inclusivo”, señaló Felipe Vallejo, presidente de la Asociación Fintech México.

Frente a este panorama, Vallejo hizo un llamado a la colaboración entre los distintos gremios del sector financiero, con el fin de reducir las brechas tecnológicas y extender los beneficios de la IA a microfinancieras, como las que forman parte de Prodesarrollo.

“Por qué no vemos en esas plataformas todas las oportunidades que dan a una persona para que una microfinanciera pueda otorgarle un crédito sin que represente un costo elevado; por ejemplo, a un individuo que ir a verlo nos toma al menos dos horas como financiera. Es importante que todos y todas nos sintamos incómodos mientras existan brechas tan grandes de desigualdad”, destacó Claudia Revilla, directora general de Prodesarrollo.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se espera que las instituciones financieras dupliquen su inversión en IA para el 2027. Este aumento en el gasto refleja un cambio en las prioridades del sector. Según datos de International Data Corporation (IDC), las ventas globales de software, hardware y servicios relacionados con sistemas de IA superarán los 400,000 millones de dólares en el 2027.

“En el largo plazo seguimos subestimando su impacto. Creo que la Inteligencia Artificial va a tener efectos mucho más profundos de lo que imaginamos. Y debemos considerar el componente social desde ahora, porque esta transformación no va a dejar a nadie fuera. Nos va a alcanzar a todos”, afirmó Vallejo.

Complementando esta visión, Enrique Bojórquez, presidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), subrayó que la tecnología también está modificando los fundamentos del sistema financiero, incluyendo la forma en que se entiende el valor, la confianza y la inclusión.

“Enfrentamos una oportunidad histórica: utilizar la tecnología no para excluir con mayor rapidez, sino para incluir con mayor profundidad; no para imponer soluciones, sino para co crearlas con las personas; no para concentrar poder, sino para democratizar el acceso a oportunidades”, afirmó Bojórquez.

Repercute en trabajo

El presidente de la Asociación Fintech México señaló que incluso las empresas con una base tecnológica avanzada ya están experimentando un impacto significativo en el ámbito laboral, especialmente en los perfiles de ingeniería, que históricamente han sido los más difíciles de cubrir.

“Antes, esos puestos eran los más escasos y también los mejor pagados. Pero hoy, con IA, ya se puede generar código de altísima calidad de forma automatizada”, comentó Vallejo.

En esa misma línea, un análisis de PwC destaca que la IA ayuda a los equipos financieros para liberarse de tareas repetitivas, como la elaboración de reportes y permitirles enfocarse en actividades de mayor valor estratégico, como el análisis de datos y la toma de decisiones.