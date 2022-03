La Convención Bancaria regresa este año al puerto de Acapulco, Guerrero, para realizar su edición 85, luego de que en 2021 los organizadores recurrieron a un formato híbrido ante la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

"Una banca incluyente en la era digital y los retos del cambio climático" es el título central del encuentro de banqueros que se llevará a cabo el 24 y 25 de marzo, donde los expositores e invitados analizarán los retos que enfrenta el sector financiero en el contexto pospandémico.

La reunión de este 2022 contará con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, entre otros funcionario públicos y representantes del sector.

Las actividades y conferencias de la 85 Convención Bancaria

Jueves 24 de marzo

En el primer día de la edición 85 de la Convención Bancaria se realizarán diversas actividades antes de la ceremonia de inauguración.

A las 9:30 horas del jueves 24 de marzo se tienen programadas la firma de adhesión de la Asociación de Bancos de México (ABM) a los "Principios para el empoderamiento de las mujeres" de las Naciones Unidas y la "Alianza Global por los cuidados" del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y las Naciones Unidas.

Además se presentarán las acciones para impulsar la igualdad de género en el sector bancario del país.

A las 10:00 horas, la presidenta de Fundación Quiera, Janina Furszyfer de Becker, realizará una breve exposición, seguida de una sesión de preguntas y respuestas encabezada por el presidente de la ABM, Daniel Becker Feldman.

La sesión plenaria inaugural de este encuentro de banqueros iniciará a las 17:00 horas con los mensajes de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado; el titular de la SHCP, Rogelio Ramírez de la O y el presidente de la ABM.

El presidente Andrés Manuel López Obrador estará a cargo de la declaratoria inaugural alrededor de las 17:40 horas, en la cual se prevé que comente sobre la venta de Banamex, la inversión y el costo de comisiones que cobran las instituciones financieras, según comentó el mandatario en su conferencia matutina del pasado martes 22 de marzo.

Tras un receso para despedir al jefe del Ejecutivo, se tienen programados los mensajes del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jesús de la Fuente Rodríguez y de Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público.

Para finalizar la sesión, la nueva gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, también ofrecerá un mensaje a los representantes del sector financiero.

Viernes 25 de marzo

De acuerdo con el programa preliminar, el segundo día de la 85 Convención Bancaria inicia a las 10:00 horas con la conferencia de William White, expresidente del Comité de Análisis de Economía y desarrollo de la OCDE en París, sobre el marco macroeconómico y monetario para el próximo trienio para la economía global y los mercados emergentes, detalla la ABM en su sitio web.

Posteriormente, el exdirector general del Banco de Inglaterra y actual enviado especial de la ONU para la Acción Climática y las Finanzas, Mark Carney, conversará con los asistentes.

Tras un receso, a las 12:05 horas está programada una conversación con Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos y expresidente de la Universidad de Harvard.

El exsecretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, también podrá conversar con los asistentes a la Convención Bancaria en punto de las 13:00 horas del viernes.

Las actividades del encuentro finalizarán con la participación del doctor en Psicología y Filosofía por la Universidad de Harvard, Tal Ben-Shahar, autor de los libros Happier, No Matter What: Cultivating hope, Resilience, and Purpose in Hard Times y Happines Studies.

La 85 Convención Bancaria concluirá con una comida ofrecida por BBVA, Citibanamex y Mifel.

kg