Desde este jueves 2 de julio las sucursales de Banco Ahorro Famsa están abiertas en un horario de 10:00 a 18:00 horas con limitantes, ello, luego de que las oficinas estuvieran cerradas el miércoles tras la revocación de la licencia bancaria por parte de las autoridades. Ahora el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) es el encargado liquidador de esta entidad financiera.

El IPAB publicó el aviso en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y ahí precisó que las sucursales estarán abiertas exclusivamente para consultas, aclaraciones o presentar una solicitud de pago de obligaciones garantizadas al instituto, así como para realizar el pago de los créditos otorgados por Banco Ahorro Famsa.

Detalló que estos horarios de apertura de sucursales son sin perjuicio de que, derivado de disposiciones sanitarias emitidas por la autoridad competente con motivo de la pandemia del Covid-19, deba modificarse el horario, el cual se dará a conocer en las propias sucursales.

El IPAB publicó otro aviso en el DOF, éste relativo a la liquidación y pago de obligaciones garantizadas de Banco Ahorro Famsa, ahora que está en liquidación. Aquí, el instituto reiteró cómo será el proceso, a partir de este 2 de julio, para que los más de 580,000 ahorradores de la institución, soliciten el pago de los recursos que tenían guardados en la entidad financiera.

Subrayó, por ejemplo que se debe iniciar el proceso en su sitio de Internet, en el portal de pagos; ingresar algunos datos; y que a los que tengan ahorros menores a los 9,000 pesos, se les otorgará un código para que puedan a ir a una practicaja de BBVA a retirar sin tarjeta; mientras que para los que tienen recursos por más de 9,000, será a través de cheques emitidos también por BBVA, los cuales serán enviados al domicilio del titular. Para los primeros casos el pago sería en un par de días después de haber ingresado la petición y para los segundos entre dos y tres semanas.

El IPAB explicó que los titulares podrán presentar una solicitud de pago en el caso de que no recibieran la liquidación de las obligaciones garantizadas a su favor; o bien, en caso de recibirlo, pero que no estén de acuerdo con el monto correspondiente, para ello, podrán ir a las sucursales hasta el 1 de julio del 2021.

Reportan lentitud del sistema

Clientes del ahora intervenido Banco Famsa expresaron en redes sociales del IPAB que tenían dificultades para ingresar al micrositio denominado Portal de Pagos, dentro de la página web del IPAB, lo que atribuyeron a saturación del sistema. Algunos comentaron que llevaban horas tratando de ingresar y no les era posible o que empezaban el proceso pero no podían concluirlo. Y en efecto, en varios intentos realizados para ingresar a esa parte, o no se podía ingresar o el proceso era tardado.

Las autoridades financieras han hecho énfasis en que los recursos que los ahorradores tienen en Banco Ahorro Famsa, están seguros y que 99.6% de los clientes recibirán su dinero íntegro.

