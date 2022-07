Santander confirma que presentó una oferta no vinculante y que, tras haber sido sometida a la consideración de Citigroup, el banco ha sido informado de que no continuará en las siguientes etapas”.

Con el anuncio de que Santander no seguirá en el proceso de venta de Banamex, el número de bancos que continúan en la puja –de los que han manifestado interés– se reduce a tres y son mexicanos: Banorte, Inbursa y Mifel.

El viernes a primera hora, el español Santander, que era uno de los mencionados como más fuertes para quedarse con los negocios de banca de consumo y empresas de Citigroup, informó que no continuará en las siguientes etapas del proceso de venta, ello, luego de que presentó una oferta no vinculante al banco estadounidense, y éste le manifestó que ya no se seguiría.

“Con motivo del interés por la participación de Banco Santander en el proceso que está llevando a cabo Citigroup en relación con la potencial venta de ciertos negocios de su operativa en México, Santander confirma que presentó una oferta no vinculante y que, tras haber sido sometida a la consideración de Citigroup, el banco ha sido informado de que no continuará en las siguientes etapas del proceso”, expuso la institución española en una comunicación enviada al mercado de valores local.

Santander fue uno de las primeras instituciones que mencionó analizaría la opción de comprar Banamex, pero hizo énfasis en que, dado el caso, la transacción no se haría con la emisión de nuevas acciones.

En su momento, la presidenta del banco a nivel global, Ana Botín, destacó que Santander estaba satisfecho con su crecimiento orgánico en México, pero que aún así, cuando iniciara el proceso de venta de Banamex, participarían en el mismo.

Junto con Banorte, Santander era, de acuerdo con un análisis de Moody’s, uno de los mejores posicionados para quedarse con el negocio de banca de consumo y empresas de Citigroup en México.

Los que se han salido

Así, de los siete bancos que en un inicio manifestaron interés por participar en el proceso de venta de Banamex, ahora sólo quedan tres.

No obstante, el propio director de esta institución, Manuel Romo, mencionó en su momento que eran varios bancos y no bancos, nacionales y extranjeros, los que se interesaron en acceder a lo que se conoce como el data room o cuarto de datos.

El anuncio de venta de Banamex se hizo a inicios del 2022. A partir de ahí, varios bancos levantaron la mano para buscar hacerse de uno de las instituciones financieras más grandes del país. Banorte, Inbursa, Mifel, HSBC, Santander, Banco Azteca y Ve por Más, fueron los mencionados. Sin embargo, estos cuatro últimos ya han anunciado que no seguirán.

El primero en bajarse del barco fue el británico HSBC, pues aunque en un inicio el presidente y director general del banco en México, Jorge Arce, comentó que no se descartaba la opción, posteriormente, Noel Quinn, director a nivel global de la institución, precisó que no estaban buscando adquirir en el país.

“No estamos buscando adquirir en México. Tenemos un buen negocio (...) un modelo de crecimiento orgánico ahí”, dijo en su momento.

El otro que ya se descartó es Banco Azteca. Aunque al inicio del proceso, su dueño, el empresario Ricardo Salinas Pliego, expresó en redes sociales su interés por comprarlo, apenas hace poco más de un mes anunció su decisión de ya no participar.

“Estuve pensando en comprar Banamex y decidí que no. Requiere demasiado tiempo e inversión y después hay que arreglar su operación e invertir en tecnología. Prefiero invertir en mis clientes de Banco Azteca y competirle (y ganarle) a quien compre el problema ese”, escribió en su cuenta de Twitter.

Otro grupo financiero que en su momento sonó para comprar Banamex es Ve por Más (Bx+) que fundó el experimentado banquero mexicano, Antonio del Valle Ruiz.

Pero recientemente el empresario confirmó a El Economista que lo habían analizado y decidido no participar. “Entramos sí a la primera etapa, analizamos el banco y decidimos que no era oportuno para Ve por Más de momento entrar”, mencionó.

La sorpresa la dio el viernes el español Santander, al anunciar que tras presentar una oferta no vinculante y haber sido sometida a la consideración de Citigroup, el banco ha sido informado de que no continuará en las siguientes etapas del proceso.

Los que siguen son mexicanos

De esta manera, son tres los bancos que, al menos hasta ahora, no han dicho que ya no seguirán en el proceso y todos son mexicanos.

Uno de ellos es Banorte, que, sin embargo, ha informado que no hablará más del tema por el momento, dado que se encuentran en un periodo de silencio.

Por otra parte, ni Inbursa –del empresario Carlos Slim– ni Mifel –encabezado por el actual presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker–, han abundado respecto a su participación en el proceso, pero tampoco han dicho que ya no seguirán.

Otro empresario que suena para comprar Banamex es Germán Larrea, director de Grupo México. Hasta ahora, no se ha descartado tampoco esta opción.

