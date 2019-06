Para incrementar la penetración del seguro en el país, hace falta que la regulación considere e impulse los seguros obligatorios, de acuerdo con la consultoría Everis México.

“Si no se regula la obligatoriedad, como pasa en otros países, en seguros como el automotriz, de responsabilidad civil entre otros, la penetración no va a aumentar. Si la regulación no va a impulsar eso, no va a haber una penetración más fuerte”, señaló Matías Llosas, director de Seguros por Everis México.

Agregó que los seguros que necesitan ser obligatorios son el de autos, responsabilidad civil, hogar y de salud.

En México, actualmente, la penetración del seguro es de 2.2% del Producto Interno Bruto (PIB), una tasa menor a la que manejan los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de 8.9 por ciento. En tanto, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros tiene como objetivo llegar a una penetración de 2.8% del PIB en el 2022.

“Si no hay un cambio regulatorio, no se va a llegar a esa cifra. Si no hay obligatoriedad de seguros, no. Creo que se puede llegar al doble de ese dígito si se cambia la regulación. Irnos más allá de 2%”, precisó.

Además de la obligatoriedad, añadió que las compañías necesitan implementar una mayor digitalización a sus procesos, de una manera rentable en cuanto a costos e ingresos y que beneficie tanto a empleados como clientes.

Agregó que en México, aunque la presencia sea menor en comparación con otros países, se hacen cosas distintas y disruptivas, como los chatbots, big data, blockchain, Internet de las Cosas y todo lo que tiene que ver con robots.

Estas tecnologías, precisó, usualmente son usadas para la explicación de la póliza del seguro o bien, para reportar los siniestros y que estos puedan ser atendidos a la brevedad.

Asociarse con insurtech

Respecto a las insurtech, que poco a poco empiezan a tener presencia en el mercado, Matías Llosas refirió que las aseguradoras tradicionales deben asociarse con estos nuevos jugadores para generar productos de valor.

Indicó que la industria de seguros se ha caracterizado por tener un ecosistema en los cuales estaban diversos participantes, como las aseguradoras y asegurados, los operadores, los que daban asistencia, los brókeres, etcétera, y en éste ecosistema las insurtech se acomodan debido a sus especialidades.

“Lo que tiene que hacer la compañía de seguros es asociarse con estas empresas que son exitosas, obvio no con cualquiera, se debe analizar cuál, dependiendo su especialidad. De esta forma se podría ampliar el ecosistema”.

Agregó que las insurtech suelen avanzar antes que el sistema financiero tradicional, por lo que las aseguradoras que estén aliadas con éstas les dará un “empujón extra”.

“Hay varias insurtech que están empujando a las aseguradoras a hacer algo diferente. Y no es que las compañías no estén haciendo cosas distintas, pero estas tecnologías ayudan a avanzar más” explicó.

Las insurtech son nuevas tecnologías enfocadas en transformar y mejorar la gestión de los procesos de ventas y operaciones de las compañías aseguradoras, generando así beneficios tanto para el sector como los usuarios involucrados.

Pueden constituirse como nuevas compañías de seguros en donde la mayor parte de su comunicación y estrategia es la tecnología, o bien, aliarse con aseguradoras ya existentes para prestarles servicios tecnológicos para vender las coberturas o atender siniestros.