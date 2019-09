¿Dónde fueron a parar 5,862 millones de dólares que los ahorristas retiraron de las cajas de ahorro en dólares desde las elecciones PASO? Gran parte fue al colchón bank, y otro tanto a cuentas bancarias en Estados Unidos, donde hubo récord de aperturas de cuentas por parte de argentinos en las últimas dos semanas, tal como señaló Daniela Wechselblatt, titular de DW Global Investments.

“Los que venían mandando dinero afuera eran los que tenían sus divisas en caja de ahorro y los que rescataron fondos y los pasaron a dólares. Pero el lunes las transferencias al exterior se complicaron. Los bancos estaban demorándolas porque decían que estaban estudiando la nueva normativa, y aclaraban que hoy supuestamente ya se restablecen”, observó.

La normativa del BCRA aclara explícitamente que se puede seguir mandando dinero al exterior a cuentas bajo el mismo titular sin tope, ya que la limitación de 10,000 dólares por mes es para cuentas de terceros. “Hay quienes se apuran en girar los fondos por miedo a que en cualquier momento se venga algún tipo de restricción. Entonces, antes de que le restrinjan hacerlo, lo quieren hacer ahora”, comentó Wechselblatt.

Como Estados Unidos no da el dato de apertura de cuentas nuevas por parte de extranjeros no se sabe con exactitud, pero la demanda por estos giros colapsó a los brókeres locales.

Alejandro Bianchi lo vivió en carne propia. El presidente de CFA Society Argentina acaba de dejar su puesto de gerente de Inversiones en InvertirOnline para armar su propio proyecto: AsesorDeInversiones. Aún no tiene página web, no hizo publicidad, y ya tiene 200 personas pidiéndole que las asesore. Sostuvo que el boom de apertura de cuentas en Estados Unidos “es lo lógico con la situación que estamos viviendo, ya que hoy la principal preocupación de la gente no pasa por la ganancia que puede llegar a obtener, sino por resguardar el capital en moneda dura y en algún tipo de instrumento o activo que le permita conservar valor, aunque sea no perder, y que esté seguro, fuera de lo que es algún tipo de reestructuración, reperfilamiento o cambio de las normas de juego. La gente no sabe qué hacer. Hay mucho miedo, falta de información, falta de educación financiera y desconcierto”.

“En tiempos como los actuales, confluyen la desorientación casi general y el pánico irracional”, coincidió Mariano Sardáns, CEO de FDI. “En Estados Unidos, la gente invierte en bonos corporativos americanos y bonos de buena calidad, ya que se trata de un perfil de inversor conservador”, concluyó Wechselblatt.

Algunos tips que consideran los especialistas para ahorrar en el extranjero son que las compañías financieras locales ofrecen servicios de exteriorización de patrimonios, pudiendo transferir los capitales al exterior. Las opciones para exteriorizar los capitales suelen ser sencillas y fáciles de llevar a cabo.

La transferencia no cuenta con ningún obstáculo desde el lado legal. La clave pasa por la existencia de la declaración jurada que detalle el origen de los fondos.

Repuntan bonos soberanos

Bolsa argentina se recupera: subió casi 7% tras desplome del martes

La Bolsa porteña subió por compras especulativas tras el derrumbe en la jornada del miércoles, en un mercado que continúa expectante al desenvolvimiento de la plaza cambiaria, luego del anuncio de estrictos controles cambiarios del fin de semana. El riesgo país cayó 7.8%, a 2,333 puntos, gracias a un repunte de los bonos soberanos, mientras que lo mejor entre los activos argentinos se vio en las acciones de empresas locales que cotizan en Wall Street, donde se vieron rebotes de hasta 17 por ciento.

El índice bursátil S&P Merval de Buenos Aires subió 6.94%, a 24,670.80 unidades, tras derrumbarse 11.86% en la jornada anterior, con papeles que cayeron hasta 17 por ciento.

Es un rebote que no alcanza para recuperar lo perdido el martes, pero que al menos sugiere la posibilidad de un piso para el derrumbe de los papeles locales. Los niveles de la Bolsa son similares a los de dos años atrás, medidos en pesos, y equivalentes a los del 2014, si se los considera en dólares.

“Esperar un rebote en este mercado no sería extraño, ante oportunidades de trading que pueden surgir. Está claro igual que no es una estrategia para cualquier tipo de inversor, aun más en los tiempos actuales”, señalaron desde Portfolio Personal Inversiones.

El S&P Merval acumula un desplome de 48% desde que el oficialismo fue derrotado en las elecciones primarias que se celebraron el 11 de agosto, lo que aleja sus posibilidades de reelección.

Las empresas que cotizan en la Bolsa local cerraron la mayoría en alza. Entre las que subieron más se destacaron Grupo Supervielle con 19.65%; Grupo Financiero Galicia con 13.67%, y Telecom Argentina con 10.16 por ciento.

En tanto, el riesgo país de Argentina se movió a la baja, gracias al repunte de los bonos soberanos. Retrocedió 209 puntos y marcaba 2,333 unidades (-7.80%), según el índice que mide el banco J.P. Morgan.