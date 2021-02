Para regular el denominado crédito de nómina, el Senado de la República aprobó, en comisiones, reformas a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Minerva Hernández Ramos (PAN), secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Alta, criticó que el dictamen no contenga los elementos técnicos ni jurídicos que permitan tener claridad de cuáles son los impactos y las repercusiones que tendrán las modificaciones para los usuarios y las instituciones financieras.

“Contiene aspectos que pueden ser muy perjudiciales para los usuarios, por ejemplo, redacciones jurídicas erróneas que no están armonizadas con la ley actual.

“Se plantea como la principal bandera la defensa de los usuarios, sobre todo adultos mayores, ante el abuso de los créditos que otorgan las entidades no reguladas (...) El tema de las entidades no reguladas es una problemática de fondo’’, explicó, y la adición propuesta, no es la solución de fondo que se requiere, más allá de los créditos de nómina.

“No engañemos a la ciudadanía con letras chiquitas pues es de todos conocidos que cualquier producto financiero que se contrate trae aparejado intereses y cobros administrativos’’, pidió antes de votar en abstención junto con sus correligionarios.

A propuesta de Miguel Ángel Mancera (PRD), las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron, a mano alzada durante la reunión a distancia, incluir un paquete de precisiones de carácter jurídico.

En su turno, Alejando Armenta (Morena), presidente de la Comisión de Hacienda, informó que el dictamen original contiene 13 modificaciones realizadas a partir de propuestas de la Secretaría de Hacienda y sectores involucrados en el tema, con cuyos representantes hubo diálogo.

rolando.ramos@eleconomista.mx