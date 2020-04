Los casos positivos del Covid-19 en el país han generado más de 42 millones de pesos en reclamaciones a las aseguradoras, de acuerdo con un documento interno de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Al corte del 6 de abril, la Secretaría de Salud contabilizó 2,439 casos del virus, de los cuales sólo 151 contaron con seguro de salud, ya sea de vida o de gastos médicos mayores, es decir, sólo 6% de las personas que ha dado positivo contó con un seguro privado.

De acuerdo con el documento de la AMIS, un total de 14 compañías aseguradoras ha registrado a 151 clientes que han dado positivo en Covid-19, por lo cual las reclamaciones de estos siniestros suman 42 millones 822,230 pesos al corte del 6 de abril.

La AMIS indicó a sus asociados que, hasta el momento, se han pagado 9 millones 134,095 pesos, es decir, 21% del monto total reclamado.

La asociación refirió que el monto máximo que se ha reclamado es por 5 millones 587,895 pesos, mientras que el monto mínimo fue de 819 pesos. En tanto, el monto promedio de la reclamación es de 283,591 pesos.

En semanas pasadas, la AMIS informó que la mayoría de las aseguradoras de salud cubría el coronavirus incluso en caso de ser declarado como pandemia, salvo cuatro compañías, de las cuales dos ya estaban en pláticas para cambiar sus términos y condiciones. Hasta el momento, no ha señalado si estas compañías lograron hacer el cambio.

En el documento que circuló internamente se observa que una compañía —de la cual no se especifica el nombre— concentra el mayor número de casos, con 56 clientes contagiados, por los cuales las reclamaciones suman 20.6 millones de pesos; no obstante, al 6 de abril no ha dado un monto inicial de pago.

Asimismo, existen otras cinco compañías que engloban 31 casos por un monto de 8.6 millones de pesos que no han dado el monto de pago inicial a sus asegurados.

Se observa que fue desde la primera semana de marzo que las aseguradoras empezaron a presentar casos. En esa fecha se tenían confirmados en el país apenas siete casos de Covid-19, de los cuales seis contaron con un seguro. Sobre las defunciones, la AMIS reportó cinco en donde el monto reclamado de estos casos sumó 2.2 millones de pesos.

En hospitales

El documento señaló que de los 151 casos registrados por las compañías aseguradoras, más de 60% ha necesitado atención hospitalaria.

A detalle, 31% de los casos entró a la unidad de cuidados intensivos; 60% sólo necesitó del internamiento hospitalario, mientras que 1% ha necesitado ser intubado. Los casos restantes son ambulatorios.

También se detalló que 23% de los casos ha sido personas entre 30 y 39 años, otro 23% corresponde a personas entre 50 y 59 años. Le siguieron con 16% los pacientes entre 40 y 49 años, otro 16% entre 60 y 69 años, en tanto los de arriba de 70 años representaron 13 por ciento. Los casos entre personas de cero a 29 años representaron 10 por ciento.

En el análisis por entidad, la Ciudad de México englobó 78 de los casos confirmados a aseguradoras, seguida de Puebla, con 16; Estado de México, con 13; Jalisco, con 12, y Nuevo León, con nueve.

