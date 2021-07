Aunque ya hay una recuperación en la demanda de crédito dentro de algunos sectores como las pequeñas y medianas empresas (pymes), lo mismo que en ciertos segmentos de consumo, en grandes firmas aún es poco, de acuerdo con Enrique Navarro, director de finanzas de Regional, grupo al que pertenece Banregio.

En entrevista, comenta que si bien ya hay un crecimiento en la demanda de crédito empresarial, éste es para capital de trabajo, más no así para proyectos a largo plazo, lo que, considera, obedece a la incertidumbre que prevalece en el país ante el impacto de la pandemia de Covid-19.

El directivo precisa que en el segundo trimestre del 2021 se vieron crecimientos del crédito en algunos portafolios como el de pymes con 11%, automotriz de 19% y tarjeta de crédito de 15%, aunque no así en hipotecas ni en grandes empresas.

“El único segmento donde no hubo crecimiento fue en la cartera empresarial, donde algunas empresas nos han estado pagando. Entonces todo el crédito nuevo que colocamos no se alcanza a reflejar como crecimiento, pero ya estamos en actividad normal, tampoco es que haya caído la cartera”, dice.

De acuerdo con su más reciente informe de resultados, la cartera de crédito vigente cerró el segundo trimestre del 2021 con un saldo de 112,633 millones de pesos, un aumento de 3% respecto al mismo periodo del 2020, destacando el crecimiento de 21% en consumo.

“Se han ido cumpliendo varios factores, pero creo que el tema de la incertidumbre, de la parte de salud de la pandemia, es lo que mantiene a algunas empresas todavía sin invertir porque es lo que está faltando”, subraya.

Agrega: “en todo lo que es capital de trabajo sí hemos tenido muy buen incremento, sobre todo en empresas pequeñas y medianas. En empresas grandes todavía no, y lo atribuimos precisamente a esta falta de proyectos de inversión”.

En cuanto a la cartera vencida, el directivo comenta que ha ido mejor de lo que se esperaba, pues al cierre del segundo trimestre se ubicó en 1.6 por ciento. “Esperábamos mayor complejidad en la parte de pagos y en la parte de cartera vencida y morosidad, y solamente el primer trimestre tuvimos un incremento (...), lo cual habla de que las empresas están pudiendo hacer frente a sus créditos”.

Será un buen semestre si no hay un nuevo cierre

Enrique Navarro destaca que fue un buen primer semestre para Banregio, y espera que el segundo sea igual, siempre y cuando no haya un nuevo cierre de la economía, lo cual, hasta el momento, no se registra.

“Vemos que así como los primeros dos trimestres fueron muy buenos, los segundos dos también van a ser muy buenos, pero muy buenos en la misma magnitud, no de que vaya a crecer mucho más o mejorar mucho más, pero sí vemos un buen segundo semestre”, enfatiza.

Explica, no obstante, que se actúa desde el banco con mucha cautela, y que, hasta ahora, en las regiones donde Banregio opera, aún no se ven nuevas afectaciones a la economía. “Mientras no haya un cierre, pensamos que va a ser un segundo semestre similar”.

Añade que hay sectores donde tienen ya mucho crédito como el de manufacturas, servicios y construcción de vivienda, que han mostrado una buena recuperación; mientras que otros en los que tienen poca presencia como el hotelero y restaurantero, también hay signos positivos.

La llave del crédito está abierta

En este sentido, el directivo de Regional resalta que, como ha ocurrido en prácticamente toda la pandemia, salvo algunos meses al inicio de esta, la llave del crédito hacia los diferentes sectores de la economía, sigue abierta.

