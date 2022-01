El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, reiteró que no promoverá nuevos retiros de recursos desde los fondos de pensiones y anticipó que espera un consenso en torno a la sucesión de su próximo ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el Consejo del Banco Central, de quien destacó además su seriedad para asegurar el cumplimiento del programa de gobierno.

En una entrevista en la noche del domingo con el programa de conversación política Tolerancia Cero de CNN Chile, Boric también destacó la prioridad que tendrán las nuevas autoridades en alcanzar acuerdos para una reforma tributaria que permita financiar los compromisos, en un contexto además en que se debe seguir con atención el desarrollo de la pandemia de Covid-19.

Sobre retiros adicionales de fondos de las AFP a los tres que ya se han realizado, Boric dijo que "vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para que nunca más los trabajadores tengan que pagar con sus propios ahorros una crisis que es global y, por lo tanto, no están dentro de nuestro programa nuevos retiros y en esto tenemos plena coincidencia con el ministro Marcel. Yo no voy a favorecer retiros y pese que he escuchado algunas voces que hablan de más retiros, no es la solución claramente". Boric indicó que estaba en contra de continuar con el retiro de fondos de las AFP "porque se siguen vaciando los ahorros de los trabajadores, porque destruye el mercado de capitales chileno y esto genera efectos en el largo plazo por ejemplo en las tasas de interés de los créditos hipotecarios".