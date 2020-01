Con el nuevo esquema de fondos generacionales en los que invierten las administradoras de fondos para el retiro (afores) es necesario que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) aclare cómo se obtienen ahora los rendimientos y cómo se pueden comparar para saber si son más altos o bajos, pues es información fundamental para que el trabajador tome buenas decisiones sobre su ahorro pensionario, indicaron expertos.

“La Consar tendría que ser más clara y congruente con su sistema de información y medición de rendimientos para efecto de que los trabajadores tomen decisiones adecuadas y puedan verificar si el nuevo sistema de gestión les es favorable o no”, expuso Gerardo López, abogado y especialista en pensiones de la Universidad Panamericana.

El pasado 13 de diciembre del 2019, las afores cambiaron su esquema de sociedades de inversión de fondos para el retiro (siefores) a un modelo de fondos generacionales, con los que se busca mejorar los rendimientos que se dan a los trabajadores que ahorran para su pensión.

López comentó que, si bien puede ser una buena opción para los trabajadores, la Consar debe explicar cómo pueden comparar los rendimientos con el nuevo modelo de inversión y qué series de tiempo deben considerar.

Jorge Sánchez Tello, director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), consideró que si bien aún no se puede determinar si los fondos generacionales han dado buenos o malos rendimientos, la Consar debe brindar más información al respecto.

“Lo adecuado es presentar los dos rendimientos, es decir, los que tuviste con siefores básicas y los que tuviste con las siefores generacionales. Si bien aún es poco tiempo lo que llevan los fondos generacionales, sería bueno que la Consar lo aclarara para que el trabajador esté mejor informado”, indicó.

Desde su perspectiva, los trabajadores deben esperar al menos seis meses para realizar una evaluación de sus rendimientos y determinar qué tan bueno o malo fue el cambio a fondos generacionales, añadió el director de la Fundef.

“Si un trabajador se quiere cambiar de afore, la Consar debe aclarar cómo podrá comparar los rendimientos con los nuevos fondos”.

Para López, en los últimos 22 años, la información que se daba sobre los rendimientos de las afores era accesible para cualquier persona que ingresara a la página de Internet de la Consar, donde se presentaban comparaciones y precisiones sobre los rendimientos de cada afore, así como del sistema de inversiones que llevaban a cabo.

“Esa información le corresponde por ley únicamente a la Consar. Las afores no deben publicar ningún tipo de comparación de rendimientos, porque eso es una obligación exclusiva de la comisión; además, no deben justificar que, como la gente no es experta en afores, no publican cierta información, al contrario, deben esforzarse más por ser claros y sencillos”.

Un mes no marca tendencia

La página de internet de la Consar muestra el Indicador de Rendimiento Neto (IRN) de cada uno de los 10 fondos generacionales, donde se presenta el rendimiento anual que dio cada afore al cierre de diciembre del 2019. Para no partir de cero, la Consar consideró poner los rendimientos del mes de noviembre del 2019.

Si se comparan los rendimientos promedio de cada fondo generacional, se observa que todos tuvieron reducciones. Por ejemplo, en la siefore básica de pensión, donde se registran las cuentas de trabajadores que tienen 60 años en adelante, se reportó una disminución en su rendimiento promedio de 2.90 puntos porcentuales, al pasar de 7.36% en noviembre del 2019 a 4.46% en diciembre del mismo año.

Carlos López Jones, director de Consultoría en Tendencias Económicas y Financieras, comentó que para comparar los rendimientos que se dan a través de estos fondos lo mejor es esperar seis meses, cuando empiecen a madurar un poco más las inversiones.

“No se pueden comparar peras con manzanas. Se debe esperar a que las inversiones maduren, cuando se adquieren nuevos valores se paga una comisión y el rendimiento de ese valor no se va a ver reflejado en el primer mes, sino en casi seis meses”.

Raymundo Tenorio, economista del Tecnológico de Monterrey, recomendó esperar al primer cuatrimestre del 2020, cuando las afores tengan más datos sobre el comportamiento de las inversiones.

Los especialistas coincidieron en que, pese a los cambios que están teniendo las afores en su esquema de inversión, siguen siendo una buena opción de ahorro para el retiro, ya que dan rendimientos por encima de la inflación.

Antes había cinco siefores, pero desde el 13 de diciembre hay 10 fondos generacionales que están divididos en rangos de edad.

Estos fondos se utilizan en Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong, Australia y Nueva Zelanda.

[email protected]