El ministro de Hacienda en Chile, Mario Marcel, anunció algunos de los énfasis que tendrá la Reforma de Pensiones que trabaja el ejecutivo y que se debe entregar en agosto próximo. Aclaró que dentro del futuro sistema de pensiones, la pensión garantizada universal deberá estar financiada con impuestos a fin de que “no erosionen la economía basada en ahorros”, y que el pilar de ahorro financiado con las contribuciones de los trabajadores, “debiera ser totalmente capitalizado de manera individual”, indicó.

Según Marcel, el 6% de la contribución adicional de cargo de los empleadores que considera la propuesta "debe ser sostenible en el tiempo", y para ello, "vamos a necesitar construir y generar reservas que sean suficientes para cubrir y contra equilibrar los efectos de la transición demográfica en los años”, detalló.

En ese marco, subrayó que “al menos la mitad de ese 6% de contribución, se va a dar sobre la base de la capitalización. Así que, independiente de quiénes son los actores, de cuánta competencia exista, cuanta movilidad exista, lo que debiera quedarnos claro en este momento es que no hay manera alguna de que tengamos una reforma que no se capitalice, porque estamos lo suficientemente avanzados en la transición demográfica, para no basarnos en cualquier cosa que no sea la capitalización para asegurar un financiamiento de largo plazo”.

Marcel puntualizó que “nos va tomar 14 años recuperar el nivel de ahorros a largo plazo del sistema de pensiones que teníamos antes de los retiros de los fondos pensiones. Pero podemos acelerar eso, sí -además de la capitalización de parte de esta contribución adicional-, nosotros aumentamos la intensidad de la contribución de las pensiones”.