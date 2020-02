La intención de demandar al Estado por el supuesto actuar irregular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el caso Ficrea ha resurgido, pues de acuerdo con el abogado Juan Carlos Acuña Martínez, todavía se está en tiempo y forma para poder hacerlo, ya que el daño causado por este proceder de la autoridad ha sido continuo luego de más cinco años de haberse decretado la revocación y encaminado la disolución de esta empresa.

Según Acuña Martínez, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado (LRPE) estipula que el derecho a presentar una demanda de este tipo tiene el plazo de un año luego de haberse producido la lesión patrimonial, o a partir de que hubiesen cesado sus efectos lesivos, por lo que la interpretación de que este tiempo comenzó a correr después de la revocación de Ficrea, en diciembre del 2014, es errónea, ya que el daño causado a los ahorradores no ha cesado, pues hasta la fecha no han podido recuperar la totalidad de sus recursos invertidos, junto con sus intereses.

“Mientras no cesen los daños (a los afectados) no comenzará a correr el plazo establecido (de un año) para interponer una demanda y por lo tanto la víctima tendrá expedito su derecho para reclamar la indemnización. Los daños o los efectos lesivos no han cesado”, detalló en entrevista el legista del bufete Acuña & Cardoso.

Acuña Martínez es el abogado que logró en el 2019 la primera resolución favorable (de tres que ha obtenido en este sentido) para un ahorrador que demandó al Estado, bajo los términos de la LRPE por el tema Ficrea. En este contexto, el legista indicó que en días recientes fueron presentadas alrededor de 20 demandas para buscar que los ahorradores puedan recuperar su capital, e intereses, invertido en la empresa que funcionaba como sociedad financiera popular.

De acuerdo con el abogado, la sustancia de la reclamación se basa en el supuesto actuar irregular que tuvo la CNBV en la supervisión de Ficrea, lo que causó que 4,900 personas, de un total de 6,800 ahorradores, todavía no hayan podido acceder la totalidad de sus recursos, pues el concurso mercantil sólo ha aportado 20% de un total de la deuda de esta empresa en cuatro años de este proceso.

“Es difícil poder pasar por alto que se haya llegado a una intervención gerencial y después a una revocación sin realmente una detención oportuna de las irregularidades y problemáticas que presentó Ficrea muchos años atrás (de dicha resolución) y, por lo tanto, la única responsable de haber llegado a una decisión de esta naturaleza es de la CNBV”, acotó Acuña Martínez.

El abogado indicó que muchos afectados no lograron ingresar la demanda en el plazo de un año, después de haberse publicado la revocación de la licencia a Ficrea, debido a que sus abogados se equivocaron al presentar las reclamaciones ante las instancias correctas, por lo que éstos pueden entablar un nuevo proceso de este tipo; sin embargo, señaló que para aquellos que sí lograron ingresar su queja y ya hubo una sentencia al respecto, ya no pueden apegarse a este proceso.

Acuña Martínez añadió que bajo este argumento, los afectados por otras situaciones similares a las de Ficrea, como los de la sofipo Coincidir, también pueden entablar una reclamación parecida pese haber transcurrido más de un año después de la revocación de licencia de esta empresa.