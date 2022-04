México hará un mayor uso de las líneas con las que cuenta con organismos multilaterales para financiar la inversión en infraestructura, particularmente la que cuente con criterios ambiental, social y de gobernanzas (ESG, por su sigla en inglés), indicó Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Estamos usando recursos de los bancos multilaterales (para financiar los proyectos de inversión) (…) Vamos a hacer más uso de las líneas multilaterales porque es una reserva de financiamiento que ha estado disponible y no la hemos llevado a pleno potencial. Entonces la vamos a aprovechar más”, dijo durante su participación en un evento organizado por Council of The Americas.

El funcionario explicó que el uso de las líneas de los bancos multilaterales es una opción mucho más económica que la banca comercial.

Además de estas líneas, Ramírez de la O explicó que se financian los proyectos a través de la reasignación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), además de usar la banca de desarrollo, donde entran Banobras, Nafin y Bancomext.

Agregó que la agenda de los proyectos es variada, pero que existe una agenda verde, de género, de igualdad, entre otras. “Nosotros le estamos agregando el renglón social. Nuestros proyectos se prestan para financiamiento verde, pero también de desarrollo social”.

El miércoles por la noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en compañía de su gabinete, sostuvo una cena con empresarios estadounidenses del Consejo de las Américas. En dicha reunión, uno de los temas principales fueron las oportunidades de inversión extranjera en México

Ramírez de la O agregó que, para crear un clima adecuado para la inversión, el gobierno mantiene una estrategia en donde hace énfasis en dar certidumbre sobre el marco macro, expandir la frontera del producto potencial, así como la adherencia al T-MEC.