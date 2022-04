La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), anunció en febrero una reestructura para supervisar por completo a las instituciones de tecnología financiera y mejorar la vigilancia. Además, durante la Convención Bancaria, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que se trabaja en una regulación a la par de los cambios tecnológicos.

Sin embargo, expertos concuerdan en que los avances de la regulación tienen desafíos que impiden a la industria de las tecnológicas financieras desarrollar su máximo potencial, por lo que la autoridad y las empresas deben trabajar estrechamente para impulsar mejoras en la Ley.

“En Europa se consultó a quienes usan más open banking, por ejemplo: a los agregadores, los bancos. En México, hasta la fecha, se contempló a los bancos para el diseño de leyes de banca abierta, eso puede ser un sesgo. Es importante hablar con más expertos, para evitar errores”, comentó José Luis López Amador, codirector de Finerio Connect, startup de finanzas integradas.

Desde que se publicó la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, o Ley Fintech, se regulan tres figuras: las instituciones de fondos de pago electrónico, empresas de financiamiento colectivo y modelos novedosos, también conocido como sandbox regulatorio, que cubre negocios no previstos en las dos primeras categorías.

Aunque la norma sentó precedente y fue pionera en la región, Finerio Connect destaca que se debe de aprovechar su potencial. Principalmente, incentivar el sandbox regulatorio, para atraer a los modelos disruptores y que las empresas puedan probar sus soluciones bajo la mirada de los supervisores.

“Hay ciertos modelos de negocio, sobre todo cuando ya mueves dinero, que para dar certidumbre a sus clientes, es mejor no decir que estamos en un área gris, porque nos regula la ley. Pero hay casos, donde en realidad no sabes si estás en la ilegalidad o no, y la autoridad te puede cerrar el changarro”, reconoció López Amador.

Además destaca la importancia de ampliar la regulación para interfaces de programación de aplicaciones (APIS) comerciales y datos transaccionales, para mejorar la comunicación y los datos del ecosistema fintech y bancario.

En espera de regulación API

La Ley Fintech, estipula que las instituciones financieras de distintas figuras están obligadas a establecer APIS para compartir información, más de 2,200 entidades deben distribuir datos.

“La ley no contempla a los agregadores. Habrá 2,600 instituciones que van a crear APIS y va a ser imposible conectar a todas ellas, van a necesitar empresas que provean una sola API y de ella, conectar a las 2,600”, explicó Amador.

Los avances en la regulación de finanzas y banca abierta son destacados, sin embargo falta aterrizar el resto de la normativa, principalmente en materia de datos transaccionales, de acuerdo con un análisis de la firma especializada en APIS, Belvo.

Aquí, menciona que “desarrolladoras de software y aplicaciones, compañías financieras y fintech de open banking, expresaron interés en usar las APIs, lo que refleja la demanda acumulada.

sebastian.estrada@eleconomista.mx