¿Te gustaría volverte rico de la noche a la mañana por haber sabido en qué invertir tu dinero? ¿A quién no? Sin embargo, este o el panorama contrario, en el que pierdes todo tu patrimonio al invertir, no son los escenarios más comunes del mundo de las inversiones. Las metas que te propongas son el punto de partida para saber qué buscar al invertir y cómo podrías lograrlo.

Metas reales para escenarios reales

Tal vez te desanimes por descubrir que no abres una puerta para ser millonario en un parpadear de ojos. La meta de volverte rico rápidamente es un ejemplo extremista de qué no es una meta viable cuando eliges un instrumento financiero para invertir. La principal meta para tus inversiones es hacer que tu esfuerzo no pierda valor, es decir, que tus ganancias te permita tener tus ahorros por arriba de la inflación y así tu dinero no pierda valor.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) promedia ganancias anuales del 13.0%. Este rendimientos se encuentra por arriba de la inflación y a las tasas de interés de bonos, bienes raíces y otros vehículos de ahorros en cada uno de estos países (SNX). Este es un dato real que te permite centrar tus metas en objetivos aterrizados.

No es una apuesta, aprende a invertir

Aprende a hacer inversiones, infórmate sobre la oferta de productos de inversión, el contexto económico y el estatus de empresas para que puedas crear un portafolio de inversión que te permita crecer tu patrimonio.

No te dejes llevar por el entusiasmo. Últimamente, vemos casos como la democratización del mercado en donde un grupo o sector de personas promueven la acción de una empresa y esta crece exponencialmente, pero crean inestabilidad para todos aquellos que deciden invertir en ella, ya que por lo general son acciones de empresas que se encuentran en un mal momento.

Por ello, diversifica y no te dejes llevar por tus emociones o por lo que diga un grupo de personas; en el caso de comprar acciones de empresas. Siempre infórmate, usa análisis fundamental, interpreta noticias.

Recuerda que no es lo mismo la incertidumbre que el riesgo, no dejes las decisiones de tu patrimonio al azar y crece en tus finanzas personales sin miedo a las inversiones.

Aprende sin riesgo con 1 millón de pesos

Amplia tus conocimientos o comiénzalos de la mano de expertos con cursos, talleres y conferencias en el Reto Actinver, una experiencia financiera única en la que también compites en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa en tiempo real y en el que puedes invertir en acciones de empresas nacionales e internaciones y en otros productos de inversión con 1 millón de pesos virtuales. Además, tienes la oportunidad de ganar medio millón de pesos durante la competencia, por obtener los mejores resultados en tus inversiones dentro del Reto Actinver.

Construye un mejor futuro y aprende para tu vida financiera. Inscríbete al Reto Actinver con 20% de descuento antes del 8 de agosto de 2021.