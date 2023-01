Las 10 noticias de finanzas del 2022 en El Economista

Sin duda una de las noticias más importantes en el sector financiero fue el anuncio de la venta de Banamex por parte de Citi, aunque aún no se conoce quién será el comprador. Otro tema relevante fue la entrada de la nueva versión de comprobantes fiscales, CFDI 4.0, para la cual el Sistema de Administración Tributaria (SAT) otorgó una prórroga. Las autoridades advirtieron acerca de empresas que pueden poner en riesgo el dinero de sus clientes.

Te invitamos a leer el recuento de las noticias más leídas del 2022 en materia de banca, ahorro, crédito, recaudación fiscal y entidades financieras no bancarias publicadas en El Economista.

1. CFDI 4.0: SAT busca información más detallada del contribuyente

A principios del 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que las facturas deberán tener nuevos datos del receptor: RFC, nombre, régimen al que pertenece y código postal de su domicilio fiscal. Estos cambios corresponden a la versión CFDI 4.0, informó Alba Servín.

De acuerdo a lo planeado, a partir del 1 de mayo de 2022 la única versión válida de CFDI o comprobante fiscal de un pago efectuado sería la 4.0, pero su adopción se ha retrasado y el SAT otorgó una prórroga. La factura electrónica o CFDI es un archivo en formato XML que cumple los estándares solicitados por el SAT.

2. El SAT da prórroga para la factura 4.0; entrará en vigor en enero de 2023

La prórroga para la adopción del CFDI se anunció en junio, debido a que al finalizar el primer trimestre del 2022, del total de facturas emitidas 99.72% correspondieron a la versión 3.0. Por lo tanto, el SAT decidió prolongar la entrada en vigor de la versión más reciente para el 1 de enero de 2023, reportó Santiago Nolasco. Si las empresas no facturan con el CFDI 4.0 no podrán timbrar ni deducir la nómina de sus empleados.

3. Bancos tendrán que notificar al SAT depósitos en efectivo cada mes

Dentro de la Miscelánea Fiscal 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que los bancos deben notificar mensualmente si un cliente ha recibido depósitos en efectivo mayores a 15,000 pesos. Anteriormente el reporte debía ser anual. Con estas medidas, informó Santiago Nolasco, México continúa apegándose a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) contra la evasión fiscal.

4. Condusef emite alerta sobre Smart Business Corp que ofrece inversiones en bitcoin

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advirtió que Smart Business Corp no es una entidad supervisada ni regulada por el organismo. Por lo tanto, no tiene autorización para ofrecer inversiones a través de criptomonedas. La Condusef recomendó a las personas no entregar su dinero a empresas no autorizadas por las instituciones financieras mexicanas, informó Fernando Gutiérrez.

5. Citi pondrá a la venta a Banamex, ¿qué pasará con sus clientes y empleados?

La venta de Banamex por parte de Citi causó revuelo en el sector financiero. La razón es que la compañía sólo desea enfocarse en clientes corporativos dentro del mercado mexicano. Lo que está la venta es la licencia, marca, operación de sucursales, lo que tiene que ver con tarjetas, negocio de nómina, cartera hipotecaria, crédito familiar y empresarial, la parte patrimonial, la afore, la aseguradora, fundaciones y el patrimonio cultural que actualmente posee, reportó Edgar Juárez.

Citi solicitará una nueva licencia para continuar operando en México. Con ello existirán dos empresas distintas: Citi y Banamex. La decisión de la venta está alineada a la estrategia internacional del banco.

6. CNBV alerta de 5 empresas que captan ahorros de manera ilegal

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores alertó sobre cinco empresas que captan ahorros sin la autorización pertinente:

Yox Holding, dedicada al trading deportivo. Vitas Consulting. Era Capitalinver, conocida como Era Capital. Franquicias Millenniuim. Consorcio Bainet, conocida como Smart Business Corp.

Las personas y/o sociedades que vulneren la regulación se harán acreedoras a las sanciones que las leyes establecen en la materia, informó Fernando Gutiérrez. Además, el dinero de los clientes se encuentra en riesgo. La CNBV pidió a las personas que no realicen ninguna operación con ellas.

7. Citi anuncia que dejará sus negocios de banca de consumo y empresarial en México

En enero, Citigroup informó que dejará sus negocios de banca de consumo en México y sólo operará con clientes institucionales, bajo una nueva licencia. La directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser, dijo que la venta “permitirá asignar recursos a oportunidades alineadas con las principales fortalezas de Citi”.

El proceso de salida del mercado mexicano debe sujetarse a diversas condiciones y aprobaciones, tanto a nivel nacional, como en Estados Unidos, reportó Edgar Juárez.

8. México tiene el potencial para tener 30 unicornios más

Un unicornio es aquella empresa que alcanzó una valuación de más de 1,000 millones de dólares. Durante el 2021 surgieron varios unicornios en México. Y próximamente pueden haber alrededor de 30 empresas más que alcancen esta categoría. De los siete unicornios mexicanos en el 2022, informó Fernando Gutiérrez, cuatro son fintech. Uno de los retos que enfrentan todas estas empresas es lograr rentabilidad, pues muchas de ellas todavía no llegan a este nivel.

9. El sector de ahorro y crédito popular, con dos bombas a punto de estallar

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene en la mira a la sociedad financiera popular (sofipo) Sierra Gorda y a la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo (socap) Manxico. Ambas están en la categoría 4 del esquema de alertas tempranas. Cuentan con un nivel de capitalización muy por debajo de lo exigido por la autoridad: 130% para sofipos y superior a 150% para socaps. El ahorro que se genera tanto en socaps como sofipos está protegido hasta por 25,000 Udis por cliente o socio, es decir, hasta 182,000 pesos, informó Fernando Gutiérrez.

10. ¿Cómo es la estructura del sistema financiero mexicano?

A través del sistema financiero se movilizan los ahorros de los mexicanos para que sean utilizados de manera eficiente. Es decir, hace que los recursos se utilicen en la actividad económica real: producir y consumir, llegar desde aquellos individuos a los que les sobra el dinero en un momento determinado hasta aquellos que lo necesitan, además de facilitar el compartir los riesgos. El acceso al financiamiento mejora el bienestar de un país, porque las personas pueden acceder a créditos para atender sus necesidades, informó Belén Saldívar.

itzayana.rios@eleconomista.mx