La banca no es la única alternativa para sofomes

Ante los riesgos que se han suscitado en el sector de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (sofomes), respecto a los problemas de solvencia, voces han indicado que para la supervivencia de los principales prestamistas no bancarios es necesario convertirse en una institución bancaria; sin embargo, expertos indican que se trata de una interpretación incorrecta.

En ese sentido Enrique Presburger Cherem, presidente de la Asociación de Sofomes en México (Asofom), señaló que los problemas de insolvencia en las entidades financieras Alpha, Crédito Real y Unifin no refleja la situación del sector no bancario, agregó que por las características de las financieras no bancarias es fundamental fortalecer las vías de financiamiento.

“Decir que queremos solamente bancos otra vez, es de alguna manera un contrasentido y un desconocimiento. Volver a restringir la liquidez, que nadie asuma el papel de crecer entre la crisis y descalificar a un sector que tiene 20% del mercado, cuando hace mucha falta el acceso al financiamiento, más bien lo que necesitas es fortalecer al sector financiero no bancario, con liquidez y con fuentes de financiamiento”, comentó Presburger.

El Presidente de la Asofom destacó que las situaciones acontecidas en el mercado de valores respecto a estas entidades no se trataron de un deterioro en los aspectos fundamentales de las financieras, por el contrario se debió a que no existían condiciones de liquidez necesaria para renovar la deuda que se emitía.

En una investigación realizada por BBVA Research, se concluyó que la insolvencia y reestructuración de algunas instituciones financieras no bancarias, “ponen de manifiesto las complejas condiciones de liquidez que enfrenta el modelo de negocio del sector ante el entorno de mayores tasas de interés”.

Estrategia y fondeo

Credijusto una entidad que anteriormente operaba como Sofom, se convirtió en Banco Cobalto, en mayo del 2022, tras la compra del Banco Finterra. En entrevista, Eduardo Mendoza, director de la fintech, explicó que la migración de figura siempre estuvo en sus planes, detalló que la decisión de migrar depende de cada entidad.

Una de las grandes complejidades del sector es el fondeo, debido a que por ley estas instituciones no pueden capturar, sin embargo las sofomes no ven como un paso necesario transformar su figura para crecer.

“El que no fueran bancos para nada es la razón por la que estas grandes empresas cayeron, tiene más que ver con que tomaron demasiado riesgo, expandirse demasiado rápido y no tener los controles correctos, no fueron muy conservadores en cuanto como otorgaron los préstamos y cómo tomamos en cuenta las pérdidas. Ese es el problema de nuestro negocio, que se puede convertir en una bola de nieve muy rápidamente”, comentó Bernardo Prum, director general de la sofom Creze.

Sobre las fuentes de financiamiento, Presburger llamó al gobierno a reactivar la banca de desarrollo, dijo que desde la Asofom se busca que trabajar de la mano con más entidades gubernamentales.

sebastian.estrada@eleconomista.mx