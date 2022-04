Los altos ejecutivos de instituciones financieras, consideran que la implementación de Inteligencia Artificial (IA) será clave para el éxito en los próximos años, 83% afirmó que esta tecnología creará nuevas formas de diferenciar ofertas y ganar clientes, mientras que 80%, destacó que herramientas de IA, son clave en sus negocios, de acuerdo con el informe global sobre banca de NTT DATA.

El documento destacó que la tendencia de integrar soluciones de IA se incrementó con la pandemia, ya que los consumidores buscan soluciones y aplicaciones financieras digitales que se anticipen a sus necesidades y ofrezcan orientación financiera, aunque las instituciones enfrentan retos para una correcta integración.

“Los bancos y las financieras más grandes tienen un altísimo grado de complejidad operativa desde una perspectiva de datos por su tamaño. La administración de información no está homologada, la información que se obtiene está generalmente dividida, entre áreas”, comentó Adrián Villaseñor, codirector de Auronix, empresa proveedora de plataformas de comunicación.

Tanto fintech, como otros participantes, pueden aprovechar el flujo de datos que generan, al encontrar conjuntos de datos excluibles, señala el reporte “The new physics of financial services”, elaborado por el Foro Económico Mundial y Deloitte.

“El aumento de los flujos de datos que acompaña a la adopción de la IA hará que muchos conjuntos de datos se conviertan en productos básicos y estén cada vez más disponibles”, señala el documento.

Por su parte Villaseñor, explicó que fintech y banca requieren del mismo servicio para brindar experiencias similares al cliente, aunque destacó que el nivel de urgencia con las tecnológicas financieras suele ser mayor.

“Una fintech, requiere más velocidad cuando implementan biométricos, o conversaciones asistidas por un asistente virtual con Inteligencia Artificial, evalúan e implementan; un banco toma más tiempo en la decisión y el despliegue, lo que necesita la banca es apresurarse un poco más”, comentó Villaseñor.

IA y bots atienden a clientes.

De acuerdo con Deloitte, la IA y procesos de machine learning, cuentan con potencial para modificar estructuras que tradicionalmente usa la banca, en específico señalan la personalización de atención al cliente, a través de asistentes virtuales.

“A través de asistentes virtuales enfocados en medios de texto, de voz, existen casos de uso muy interesante como el proceso de onboarding, o la asistencia virtual desde servicio de mensajería como whatsapp. Estos asistentes virtuales, te piden tus datos y los revisan de forma automatizada”, agrega Villaseñor.

Las tendencias actuales en las instituciones financieras son producto de las experiencias que generan otras empresas tecnológicas, que recopilan datos para generar experiencias personalizadas, de acuerdo con el informe “La Evolución de la Banca para un Mundo Digitalizado”, elaborado por Finsa Group.

El informe destacó que en la mayoría de instituciones financieras, no es necesario acudir de manera presencial a realizar aperturas de cuenta, ya que estos procesos los realiza una IA, aunque señalan “la banca tiene que tomar decisiones en corto tiempo para transformarse y adaptarse al cambio”.

“El uso de estas tecnologías es una realidad, que se exacerbó más por la pandemia, nosotros como consumidores queremos interactuar con nuestras instituciones financieras desde una perspectiva digital y automatizada” concluyó el codirector de Auronix.

sebastian.estrada@eleconomista.mx