IA plantea oportunidades y retos para las instituciones financieras

Se espera que las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) brinden mayores oportunidades para la inclusión financiera. La tecnología aplicada dentro de las instituciones financieras hacia productos crediticios, además de reducir el riesgo y optimizar la colocación de crédito, aumenta la inclusión financiera en el país, así lo mencionaron los participantes del webinar “Inteligencia artificial para la inclusión financiera”, organizado por Finnosummit.

En materia de crédito, los ponentes coincidieron que en que la tecnología puede aumentar el acceso de la población a productos de financiamiento formales, según lo mencionado, actualmente se rechazan ocho de cada 10 solicitudes. A las complicaciones para acceder a financiamiento, se suma un entorno complejo con la elevación de las tasas de interés.

“Continúan impactando de manera negativa las tasa de interés, por lo que se complica el acceso al crédito, ese es el reto que tenemos las instituciones, porque tenemos que innovar y crear soluciones que sean realmente útiles en ese entorno”, comentó Karen Olivo Santana, jefa de datos e inteligencia comercial de productos de movilidad en Grupo Salinas.

Por otra parte, León Palafox, jefe de inteligencia artificial en Algorithia, indicó que aún falta por probar modelos de IA con beneficios tangibles.

“Algunos modelos, no están dando los resultados que se deseaban, además de que el mercado laboral se está inflando y no va a tener el impacto que se espera, debemos tener una cultura de ciencia de datos y comprenderla dentro del ciclo de valor y no por las expectativas”, agregó Palafox.

De acuerdo con la consultora EY, 70% de las adopciones de IA, no logra los beneficios esperados.

En el sentido de crear modelos con beneficios reales, Santana destacó que la obtención de la información estructurada es un paso clave para utilizar herramientas tecnológicas que propicien la creación de modelos inclusivos.

“Herramientas de crédito automatizado han existido desde hace tiempo, las herramientas de IA ayudaron a que las instituciones se apalanquen para utilizar una variedad más rica de datos, en comparación a los que tradicionalmente se utilizaban para la obtención de créditos, en ese sentido se ha acelerado mucho, es difícil concebir un banco o una fintech que hiciera un modelo de riesgo sin utilizar un modelo de IA, no tendría capacidad de competir en el mercado”, explicó Palafox.

