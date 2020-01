El cambio climático, ataques cibernéticos y revueltas sociales son algunos de los principales riesgos que enfrentará la sociedad en el futuro y ante lo cual la industria de los seguros jugará un papel importante, así lo consideró Daniel Bandle, director general de Axa México.

Durante la conferencia ¿Habrá seguros en México y en el mundo en 2040? que se llevó a cabo en las instalaciones de El Economista, Bandle, enfatizó que dadas las necesidades que estará enfrentando la población está claro que la industria aseguradora seguirá existiendo y más aun creciendo.

En Axa cada año a nivel mundial, se realizan una encuesta a 1,700 expertos y se les pregunta cuales son los riegos emergentes que ven los más importante y si comparamos el resultado de este año con el del año pasado, los tres más importante siguen siendo los mismos: cambio climático, riesgos cibernéticos y revueltas”, dijo.

“Pero también en el top 10 encontramos riesgos como son las enfermedad crónicas, mal nutrición, calidad del agua, estos son los riesgos que esperamos enfrentar en el futuro y que están relacionados con el crecimiento de la población, con la demografía y estos peligros no los va a poder solucionar solo el sector asegurador, no solo los podrá solucionar el estado, no los va a poder resolver la sociedad, se tendrán que resolver de manera conjunta, es por esto que estoy tan seguro de que los seguros seguirán existiendo”.

Asimismo, el director general de Axa México recordó que la misión de la aseguradora está clara “proteger a la gente, estar antes, durante y posterior al siniestro”, por lo que también se está trabajando en las nuevas tendencias y de acuerdo con las nuevas exigencias tanto de la población joven como adulta.

Envejecimiento poblacional

De acuerdo con Daniel Bandle para los próximos años se espera que el seguro de salud crezca a mayor velocidad comparado con el de autos y esto como resultado del envejecimiento poblacional.

“Hoy tenemos a 750 millones de personas que tienen más de 65 años, dentro de 10 a 20 años serán más de mil millones de personas, cada vez tenemos menos jóvenes y más adultos mayores por diferentes razones: porque la fertilidad está bajando, las muertes neonatales están bajando y porque la salud está mejorando”. Indicó.

Nos estamos envejeciendo tenemos expectativas de vida más altas y las enfermedades crónicas van en aumento y lo que viene cada vez más son las enfermedades mentales, la cuales han subido un 40% en los últimos años”, sentenció.

Con lo que respecta a la cobertura de autos prevé que en 10 años habrá 2,000 millones de autos a nivel mundial por lo que está cobertura también representará un incremento importante.