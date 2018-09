HSBC México ha lanzado este martes la tarjeta de crédito Zero, con la que busca una mayor penetración en el segmento de la población que gana entre 5,000 y 12,000 pesos mensuales.

Juan Parma, director general adjunto de banca de consumo y patrimonial de HSBC México y Latinoamérica, explicó que, atendiendo las necesidades del sector, este plástico no cobrará anualidad ni comisiones, con la condición de que se utilice, al menos, una vez al mes.

Hoy, HSBC México tiene colocadas en el mercado 4.8 millones de tarjetas, de las cuales 1.3 millones son de crédito y 3.5 millones de débito.

La meta con este nuevo producto, detalló el directivo, es que al cierre del 2018 ya se hayan colocado 150,000 tarjetas de crédito Zero y para el 2019 la suma alcance los 500,000 plásticos.

Aunque este banco atiende a todos los segmentos con tarjeta de crédito, Parma refirió que la entidad realizó un estudio que arrojó que quienes ganan entre 5,000 y 12,000 pesos no se benefician de algunos programas de lealtad como puntos para viajes, pues deben realizar muchas transacciones para ello.

Lo que los clientes de este segmento buscan, dijo, son beneficios más directos como que no se les cobre anualidad ni comisiones y que haya una comunicación clara y transparente.

Parma detalló que el cobro de conceptos, como anualidad y comisión de la tarjeta de crédito para este sector, merma sus ingresos, pues, por ejemplo, señaló que el gasto extra puede ser de hasta 1,900 pesos al año por temas como tarjeta adicional, reposición del plástico, cargos improcedentes y comisiones por disposición de efectivo.

“En el segmento de clientes con ingreso mensual desde 5,000 a 12,000 pesos, una persona puede gastar casi 2,000 pesos por concepto de comisiones y anualidad en una tarjeta de crédito. Con HSBC Zero, nuestros clientes gastarán sólo en lo que requieran, con reglas claras y simples”, refirió.

En este sentido, destacó que la nueva tarjeta Zero de HSBC, en atención a esta necesidad, no cobrará anualidad ni comisión por disposición de efectivo, reposición del plástico ni por aclaraciones improcedentes. La única condición, aclaró, es que se utilice una vez al mes con cualquier transacción y por cualquier monto, pues de lo contrario se cobrarán 99 pesos por el mes que no se utilice. Además, para poder ser otorgada, el interesado debe tener un historial crediticio de al menos seis meses previos a la solicitud.

A decir de Parma, hay un mercado potencial de 17 millones de personas que pertenecen a este segmento y, de hecho, 1.8 millones de clientes de HSBC forman parte de éste.

Hace algunas semanas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuestionaba que gran parte de los ingresos de la banca en México procedía de las comisiones que cobran.

En este sentido, el directivo de HSBC mencionó que, con tarjetas como Zero, el banco se alinea con la agenda de Condusef al ofrecer productos que necesita la gente, pero destacó que cuando se cobran comisiones es porque hay egresos en los beneficios y que, en este caso en particular, no generará ingresos significativos al banco, pero los clientes no tendrán beneficios que le requieran gastos al banco.