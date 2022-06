A más de un año del inicio de la implementación de la geolocalización de dispositivos móviles para operaciones financieras, esta modalidad todavía es vista con cautela por los usuarios, al grado de evitar usar el servicio o incluso hasta terminar la relación con la institución financiera que ofrece el servicio.

Durante el webinar denominado Geolocalización para Entidades Financieras, Mario Martínez Camacho, gerente de Producto de la solución Armor AML de la firma Spot, indicó que el usuario es quien debe de dar el permiso a la institución para activar la geolocalización en su aplicación financiera de su dispositivo móvil y si éste la niega, posiblemente no acceda al servicio que requiere utilizar.

"Lamentablemente, a lo que se están topando muchas instituciones es que están perdiendo negocio porque el cliente no acepta la geolocalización, entonces ahí tenemos una complejidad... Los permisos los tiene que dar el usuario y si él decide no dar su geolocalización, dar el permiso para acceder a su (dirección) IP, no se puede hacer mucho, porque ahí lo controla el usuario", detalló Martínez Camacho.

Para el representante de Amor AML, la perspectiva en el corto tiempo es que las instituciones continuarán con la pérdida de clientes que no quieran activar la geolocalización en sus dispositivos, hasta no concientizar a los usuarios que las entidades tienen que cumplir con esta medida al estar prevista en la regulación.

Se va a seguir perdiendo mucho negocio hasta que podamos concientizar a los usuarios finales que (la geolocalización) es necesaria para los fines que necesita la institución y sobre todo que son regulatorios", destacó Martínez Camacho.

En marzo del 2021, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) comenzó con la implementación, de manera escalonada, de la normativa que obliga a las instituciones financieras a obtener y conservar su geolocalización en tiempo real del dispositivo, a través del cual, los clientes realicen operaciones o accedan a servicios.

De acuerdo con lo expuesto por la autoridad, dicha medida se apega a las medidas antilavado recomendadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, como parte de la guía de identidad digital del organismo.

"El requisito de obtener la geolocalización de los dispositivos, tiene como objeto contar con un indicador de riesgo del cliente que permita, a las instituciones financieras, obtener información de la zona geográfica al momento de ejecutar operaciones no presenciales que se lleven a cabo en dispositivos que el cliente tiene en su poder y de las que se desconoce su ubicación; por lo que solo pueden saber desde dónde se están realizando las mismas recabando la geolocalización de dicho dispositivo", indicó la CNBV en su momento.

Si bien la implementación de la regla fue escalonada, actualmente todas las entidades del sistema financiero deben de cumplir con esta obligación.

Martínez Camacho precisó que la geolocalización tiene como fin que la institución identifique el lugar geográfico al momento de hacer una operación mediante un dispositivo móvil, para efectos de prevención de lavado de dinero.

Seguros, el siguiente paso

Durante el webinar, el representante de Armor AML indicó que una vez que ya se permeó esta obligación en las instituciones financieras, el siguiente paso es llevar esta obligación a las instituciones de seguros, lo cual posiblemente suceda en los próximos meses.

"Toda esta ola de geolocalización se ha estado permeando para las demás instituciones y ya viene para el sector seguros, lo cual seguramente ya en este año o el siguiente será obligatorio para todos", destacó.

En este contexto, Martínez Camacho indicó que el sector asegurador tendrá que adecuarse a esta obligación, lo cual implica un grado de complejidad debido al tipo de relación que tienen con sus clientes.

"En el tema de seguros, lo más complejo está en su tipo de mercado porque al final en la venta de una póliza estás contratando un servicio el cual vas a tener disponible ante un siniestro, no quiere decir que operarán con la póliza de manera recurrente", apuntó el especialista y añadió que dicho proceso será necesario especialmente en la digitalización del servicio que algunas plataformas ya aplican.

Martínez Camacho presentó las nuevas modalidades de Armor AML que apoyan a que instituciones financieras cumplan con el criterio de geolocalización, las cuales también pueden ayudar a generar perfiles geográficos y detectar alguna inusualidad en las operaciones de los clientes.

"Las instituciones pueden ver en tiempo real en donde están haciendo los movimientos los clientes, además de que pueden configurar un perímetro donde el cliente puede operar... En automático la plataforma me muestra cuál es el rango en donde el cliente pudo haber operado y si está fuera de rango es cuando se alerta a la institución", declaró.