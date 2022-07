El próximo 18 de agosto, todas las cuentas de débito que se abrieron por medio de la plataforma Fondeadora dentro del periodo de junio del 2019 a marzo del 2020, en donde los recursos son administrados por la sociedad financiera popular (sofipo) Financiera Sustentable (Finsus), se cancelarán y así se pondrá fin a una relación controversial que ha dejado sanciones para ambas firmas que suman los 17 millones de pesos.

Hace algunos días, tanto Fondeadora como Finsus explicaron a sus clientes sobre cómo proceder con la cancelación de sus cuentas, en el marco de una relación que fue cuestionada, y sancionada, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

"El 18 de agosto de 2022 se procederá a realizar la cancelación total de las cuentas Finsus que los usuarios abrieron a través de la App Fondeadora", se puede leer en un correo de la sofipo donde invitaba a las personas a retirar sus recursos.

Al respecto, Fondeadora explicó, en un posicionamiento en redes, que ya no seguirá la relación con Financiera Sustentable, por lo que las cuentas abiertas en dicho periodo se tendrán que cancelar y en su caso, transferir el saldo a una nueva cuenta.

Fue en el 2019 que ambas entidades comenzaron con una relación para que Fondeadora pudiera abrir cuentas de débito, vía su aplicación, y los recursos los administraba por la sofipo. Esto, para el regulador representó distintas infracciones a la normativa financiera, al realizar esta actividad sin la autorización de la misma CNBV.

En diciembre del 2020, la CNBV comenzó a publicar las primeras sanciones a Financiera Sustentable por la relación que comenzó con Fondeadora. Dentro de los argumentos expuestos por la Comisión está el de no contar con autorización para la identificación de sus clientes, en la celebración no presencial de contratos; así como no dar aviso a la autoridad de la contratación de un tercero para la realización de la apertura de cuentas a la vista de manera remota.

De acuerdo con el portal de sanciones de la CNBV, en total Financiera Sustentable ha sido sancionada en seis ocasiones por esta situación, por un monto total de 3.5 millones de pesos, por distintas infracciones a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que es el marco normativo de las sofipos.

Según la información disponible, de las seis sanciones a la sofipo por su relación con Fondeadora, tres ya fueron pagadas, mientras que en dos se resolvió la nulidad y una, por el monto de 868,000 pesos, está pendiente de ser liquidada.

Asimismo, en noviembre del 2020 y en septiembre del 2021, la CNBV publicó dos sanciones a Fondeadora que suman 13.8 millones de pesos, una por infringir la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y otra por quebrantar la ley de Ahorro y Crédito Popular. Estas multas ya fueron liquidadas.

Nueva era

Dentro de la comunicación proporcionada por Fondeadora, la firma detalla que ahora es parte de la sofipo Apoyo Múltiple, por lo que luego del cierre de cuentas administradas por Finsus, la plataforma continuará con su operación de manera regular.

Es decir, en caso de que una persona que abrió una cuenta en este escenario busque continuar con Fondeadora, sólo tendrá que crear una nueva cuenta por medio de la aplicación de la firma y sus recursos serán administrados ahora por la sofipo Apoyo Múltiple, lo cual le da protección a su ahorro hasta por 25,000 Udis, es decir poco más de 185,000 pesos.