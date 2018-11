Ante la lentitud del concurso mercantil (CM) de Ficrea para recuperar los recursos, que defraudaron a cerca de 6,800 personas, equivalentes a casi 6,200 millones de pesos, la solución a este problema se tendría que dar en las instancias judiciales, especialmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), indicó Edward Regalado, abogado de 60 afectados por esta situación.

En conferencia de prensa, el fundador del despacho Regalado & Galindo comentó que, a pesar de que desde el inicio de este problema, hace cuatro años, comenzó la pelea de los ahorradores para recuperar sus recursos, todavía no ha habido un análisis de fondo por el sistema de justicia mexicano que resuelva la situación a favor de los afectados.

“Estamos pidiendo (...) que sea la SCJN quien resuelva este caso, que ejerza su facultad de atracción, porque creemos que sí hay el suficiente interés y trascendencia para que sea nuestro máximo tribunal quien analice y resuelva el fondo de este asunto”.

Según Regalado, a pesar de que la SCJN ha emitido al menos dos resoluciones no favorables para los afectados, éstas no fueron analizadas a fondo, sino sólo por la forma de los procesos, por lo que la demanda que ha entablado está enfocada a que el máximo tribunal estudie a detalle el asunto y así determinar si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entidad supervisora de Ficrea, es responsable del daño.

“Ha habido dos casos que ha resuelto la SCJN, pero no tocaron temas de fondo, porque resolvieron cuestiones de constitucionalidad, procesales (...) pero el tema de fondo jamás ha sido estudiado por la corte y por ningún tribunal en México, así que después de cuatro años no ha existido una sola resolución que haya implicado analizar si la CNBV es o no responsable por la quiebra de Ficrea”.

Asimismo, recordó que, aunque hace unos años un juez en materia administrativa resolvió que sí había responsabilidad de la CNBV en este asunto, dicha resolución fue revocada porque el amparo indirecto no era la vía para dar un fallo de ese tipo.

En este contexto, indicó que las instancias judiciales tienen que analizar a detalle toda la problemática derivada de una posible complicidad de la autoridad, en este caso de la CNBV, para determinar su responsabilidad.

“Estamos convencidos y tenemos pruebas de que la CNBV no sólo toleró sino hasta incurrió en complicidad con esta entidad financiera, al permitir los hechos que derivaron en el fraude”.

Regalado expuso que, desde el inicio de este caso, la CNBV ha tratado de bloquear los procesos que comenzaron los ahorradores para recuperar sus recursos, lo que ha generado que a cuatro años del fraude sólo 300, de los 6,700 afectados, sigan en la lucha por la recuperación de parte de su patrimonio.

“Tristemente hoy no queda más que 5% de los afectados peleando, el resto o perdieron el caso o las esperanzas, estamos hablando de que no hay más de 300 quejosos (...) que hoy estén exigiendo la responsabilidad patrimonial del Estado; de esos 300 que están difuminados nosotros representamos a 60”, explicó Regalado.

Poca esperanza en CM

El abogado refirió que, aunque las autoridades han dicho que la única opción hasta el momento para los afectados es recuperar los recursos vía el concurso mercantil de Ficrea, este proceso es demasiado tardado y con pocas esperanzas de recuperar más de 30% de lo que se adeuda a los implicados.

“Desde el inicio del concurso mercantil (en el 2015), anticipamos que veíamos difícil rebasar 30% de lo que los ahorradores invirtieron. Hoy, la restauración ha sido de 18% y cada vez se complica más la recuperación de bienes”.

Regalado acotó que se tienen las pruebas necesarias para determinar la responsabilidad del Estado en este caso, por lo que con dicha demanda se exige la reparación del daño material y moral por el fraude, además de una disculpa pública por el presidente de la CNBV por su actuar en este caso.