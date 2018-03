Para Santander México está claro que lo que se requiere con la próxima administración es que se mantenga la estabilidad y que haya un marco jurídico que dé certeza para poder seguir con las inversiones y operaciones.

Héctor Grisi Checa, presidente ejecutivo de Santander México, explica que la estabilidad que se ha mantenido en los últimos años en el país ha permitido que la economía se desarrolle, pues hay la certeza de que las cosas van a funcionar, por ello su confianza de que sigan así, gane quien gane la elección presidencial de julio próximo.

Así, afirma que el banco con sede en España seguirá con sus inversiones, pues México es un país con mucho potencial.

— ¿Qué esperan del proceso electoral que está por iniciar?

— Esperamos que sea un proceso muy transparente, que dé certeza a la gente. Un proceso que sea manejado de manera adecuada, sobre todo por las autoridades.

— ¿Qué esperarían de la siguiente administración, independientemente de quien gane la elección presidencial?

— Creo que al final lo que hemos tenido es un periodo largo de estabilidad, que ha permitido el desarrollo de muchas cosas: negocios, decisiones de largo plazo, poder invertir y tener certeza de que las cosas van a funcionar. ¿Qué estamos esperando? Eso, que tengamos estabilidad, una idea clara de lo que quiere hacer el nuevo gobierno, de lo que van hacer con el país para que las inversiones sigan fluyendo, para que se sigan creando empleos y para que el consumo continúe. También se busca que los empresarios tengan la certeza del marco jurídico y puedan seguir invirtiendo.

— De los candidatos que estarán en la boleta, ¿hay alguno que pudiera no cumplir estos principios?

— Voy a estar ahí el viernes (día en que estarán los candidatos en la Convención Bancaria) muy pendiente para ver qué nos van a decir. Es importante que nos digan cómo van a mantener la estructura y la estabilidad. Llevamos 20 años de estabilidad y eso nos ha permitido crear lo que hemos creado.

El sector bancario es de los que más ha invertido en los últimos cinco, seis años, incluido Santander,

— ¿Estarían en riesgo las inversiones en caso de que no se cumplieran estos principios?

— Estamos aquí para el largo plazo. No puedes tomar una decisión pensando en el corto plazo. Este negocio es muy dinámico, la velocidad a la que se están moviendo las cosas con la digitalización y toda la transformación no te permite detenerte, si te detienes te quedas fuera de la jugada. No puedes tomar el riesgo de detenerte, pero si las cosas se dan o no se dan, tenemos que seguir adelante, invirtiendo para que funcionen, y en el largo plazo tienen que funcionar. Este país tiene un bono demográfico excepcional, tenemos todavía un mercado subpenetrado en crédito. Las oportunidades están, simplemente necesitamos el marco jurídico que nos dé la certeza para poder seguir operando.

— ¿Trabajarán de la mano con la siguiente administración, sea quien sea?

— Es muy difícil decir que no harías una cosa o la otra. Tienes que trabajar, tenemos capital invertido aquí. No puedes cerrar el departamento y salirte.

— Desde la casa matriz, ¿cómo están viendo todo el proceso electoral?

— Esperan un proceso transparente, que permita que sigamos invirtiendo al ritmo que lo hemos hecho. El más reciente fue por 15,000 millones de pesos, el monto más alto de Santander en su historia. En el 2018 va a invertir más y en el 2019 también, y vamos a seguir. La dinámica no te permite detenerte. Hay inversiones en países como Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Perú, Polonia. En la casa matriz están acostumbrados a ver diferentes situaciones.

— ¿Qué balance puede hacer de la administración que concluye?

— Tiene muchos puntos positivos. Ha logrado una estabilidad adecuada, ha logrado reformas que nos están permitiendo tener un esquema de crecimiento hacia el largo plazo en diversos sectores. Un ejemplo: el sector energético, en donde ya hay proyectos. La reforma en telecomunicaciones hoy te permite gastar mucho menos en celular. La reforma financiera hoy te permite tener las tasas más competitivas de la historia.

— ¿Qué pendientes quedan para la siguiente administración?

— Tener un marco jurídico con mucho más certeza y más sólido. El gran pendiente es el Estado de Derecho.

— ¿Qué diferencia hay del Santander del 2012, cuando empezó la actual administración, a la fecha?

— Hay grandes cosas. Santander era un banco muy enfocado en el producto, hoy somos un banco que está mucho más enfocado en el cliente, y el cliente es la base de nuestro negocio. Hoy el objetivo es ser el banco número uno para nuestros clientes.

— ¿Cómo podemos ver a Santander en los siguientes años?

— Exactamente así: concentrados en que el cliente esté en Santander, porque es la mejor oferta que tiene, porque es el más ágil, el que mejor servicio ofrece, el que mejor calidad tiene y el que resuelve mucho más rápido todas las situaciones que se presenten con un proceso en el cual sea todo mucho más sencillo, para eso necesitamos una solidez en el sistema legal que nos ayude en toda esa parte.

— Desde su perspectiva, ¿es necesaria una consolidación del sistema bancario, o es positivo que siga habiendo más jugadores en el sistema?

— No hay nada que sea necesario. Al final las cosas se deben dar de manera natural. Es un proceso en el cual hay ciertas instituciones que tienen estructura de capital, la regulación no es fácil, se ha complicado cada vez más que te permitan operar en un mercado como en el que estamos hoy. Toda esa parte va a provocar que haya jugadores que aguanten y otros que no, eso va a generar de manera natural una consolidación. Hay que dejar que las cosas funcionen solas. Algunos serán capaces de sobrevivir y de manejarse solos y hay otros (bancos) que sufrirán en el camino. Hay pocos sectores tan competidos como la banca en México, la competencia es brutal.

— Ya se aprobó la Ley Fintech. ¿Qué expectativa tienen de esta ley?

— Creo que era importante que tuviéramos una regulación para que no haya un arbitraje. Al final es un complemento para todo lo que hacemos. Estamos en una revolución y transformación digital en la cual tenemos que trabajar, tenemos nuestra factoría digital. Santander hizo la primera inversión en una fintech mexicana.