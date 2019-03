El director corporativo de desarrollo institucional y estudios económicos y comunicación de Citibanamex, Alberto Gómez Alcalá, calificó como sensata y muy buena, la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a que no se limite a las agencias calificadoras.

Lo anterior, luego de que Morena en el Congreso presentara una iniciativa, que finalmente se congeló, que buscaba que se le quitara la autorización a las calificadoras que supuestamente no fueran objetivas.

En entrevista en el marco de la Reunión Plenaria de Consejeros de Citibanamex, el también presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México explicó que las agencias calificadoras hacen un trabajo muy específico que tiene valor pero no necesariamente es la verdad absoluta de todo. “Es un renglón muy específico y son muy útiles”.

“La verdad es que las calificadoras tienen una función muy específica, no quiere decir que sean jueces de todo ni mucho menos, cubren un papel muy específico, déjame poner un ejemplo: si tú quieres hacer una inversión, tú quieres tener una opinión objetiva, especializada, de un experto, no necesariamente te quedas con la versión del empresario porque él puede estar exagerando las bondades del proyecto, pero tampoco la de un competidor porque va a ser la contraria, va a ser pesimista, no va a ser objetiva. Entonces uno siempre quisiera tener una opinión, neutral, sensata, desinteresada de esa inversión”, expuso.

Agregó que eso es exactamente lo que hacen las calificadoras. “Son agencias especializadas, muy técnicas, que nada más evalúan una cosa muy precisa, que es la capacidad de pago de una empresa, de un país. No hay que pedirles más, es justamente lo que hacen, no son jueces supremos ni mucho menos”.

El economista detalló que son sólo como semáforos, ya que ninguna agencia ha bajado la calificación, sino que sólo han señalado una perspectiva Negativa.

“Quiere decir que ahorita están tranquilos, pero que están viendo hacia adelante algo que pudiera implicar un mayor riesgo. No quiere decir que sea un pronóstico”.