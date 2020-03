En los próximos 20 años la industria aseguradora jugará un papel preponderante ante los riesgos emergentes que se espera que padezca la población a nivel mundial.

En el marco del foro ¿Habrá Seguros en México y en el Mundo en 2040?, organizado por El Economista, Daniel Bandle, director general de AXA México, aseguró que las emergencias climáticas, los ataques cibernéticos y las revueltas sociales serán los principales riesgos que estará enfrentando la sociedad en los siguientes años y ante lo cual la industria también tendrá que responder.

“Estos son los riesgos que esperamos enfrentar en el futuro y que están relacionados con el crecimiento de la población, con la demografía y estos peligros no los va a poder solucionar el sector asegurador solo, no los podrá solucionar el Estado solo, no los va a poder resolver la sociedad; se tendrán que resolver de manera conjunta. Es por esto que estoy tan seguro de que los seguros seguirán existiendo”.

Sobre México, el directivo lamentó que la penetración de seguros sea muy baja en el país. Sin embargo, se espera que en 20 años haya un avance significativo.

Prevén que hacia el 2040 el 100% de los automóviles tenga seguro; que la póliza de daños, sobre todo en un país altamente expuesto a catástrofes naturales, sea obligatoria, y “si lo fuera sería mucho más barata”, y que el seguro de gastos médicos sea integrado, es decir, que la población cuente con un seguro público, pero también privado.

Finalmente, agregó que es necesario reforzar la educación financiera de los mexicanos, que conozcan la importancia de prevenir y contar con una cobertura ante cualquier daño además de convencer autoridades de que el seguro privado es algo sumamente bueno para el Estado y para los ciudadanos.

