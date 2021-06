La pandemia y el confinamiento no detuvo la cercanía con los inversionistas, exploramos las necesidades de comunicación ya sea vía virtual e incluso presencial para ofrecerles soluciones a través de una planeación hecha a la medida, así lo consideró Kaja Kroll, directora de HSBC Wealth Management & Private Clients México.

Explicó que el modelo de relacionamiento y de rápida adaptación permitió dar servicio con el enfoque en la persona.

“Vemos exactamente cuál es su necesidad, cuáles son sus objetivos y basados en sus objetivos determinamos su perfil de riesgo, su horizonte de inversión y además, buscamos conocer su experiencia previa en inversiones, en conocimiento con la materia ya podemos hacer una asesoría muy puntual para sus inversiones en productos o servicios”.

Kaja Kroll dijo que se observó una necesidad de tener interacción entre los clientes, “conocernos, saber sus preocupaciones, sus necesidades e identificar claramente sus objetivos, para ofrecerles la asesoría de lo que busca, fuimos a sus casas o bien, asesoramos vía digital ya sea a través de videoconferencias para determinar el perfil de riesgo o bien para revisar su cartera de inversión”.

Comentó que en este último año de operaciones, el banco implementó una serie de herramientas digitales para facilitar la operación. “Los contratos y la compra-venta de activos se pueden realizar en línea. Abrir un contrato bursátil en tres minutos y hacer la compra-venta de un fondo de inversión se logra en cuestión de 30 segundos o un minuto, todo a través de las plataformas digitales”.

Kroll dijo que el año pasado fue un año sin precedente con demasiada incertidumbre, mucha volatilidad, un ciclo inusual. “Sí, tuvimos clientes preocupados, estuvimos muy cercanos con los clientes, para justo hablar sobre la situación de la pandemia que ha sido la situación más grande desde la Gran Depresión”.

Consideró que la recomendación en momentos de alta volatilidad y angustia, recomiendan a la gente la diversificación, “lo importante es respetar el horizonte de inversión, ya que muchos de los índices y de los activos financieros ya se han recuperado”.

Expectativas

La directiva de HSBC WealthManagement & Private Clients México en entrevista con El Economista dijo que el año 2021 es una etapa de restauración. “Vemos un ritmo de recuperación económica mucho más avanzado y eso tiene que ver con el soporte monetario y fiscal que se ha realizado en varias economías y la velocidad de la aplicación de las vacunas contra el Covid-19. En México, nos estamos beneficiando de la recuperación rápida de Estados Unidos y poco a poco, vemos ya luz al final del camino regresando a una normalidad”.

Aclaró, que hubo clientes muy nerviosos, que prefirieron invertir en activos conservadores, pero también se encontró una gran oportunidad para invertir en renta variable justo para diversificar y para tener un portafolio a largo plazo. “Tenemos un grupo de clientes que son conservadores que invierten en un pagaré o en algún instrumento que tiene un plazo ya establecido, un plazo fijo. Y otros que invierten en fondos de liquidez de deuda de corto plazo, pero hay quien prefiere la renta variable con enfoque de más de largo plazo”.

Dijo que los fondos multiactivos son la opción para diversificar, “hay una mezcla según el perfil del riesgo del cliente ya sea en renta fija, y de renta variable local e internacional lo importante es protegerse de la volatilidad e invertir a largo plazo a través de la creación de los portafolios integrales”.

Dar el primer paso

Kaja Kroll mencionó que es importante pasar del ahorro a la inversión para poder crecer el patrimonio. “Lo que siempre buscamos es tratar de por lo menos ganarle a la inflación, porque cada vez que yo tengo dinero y lo dejo debajo de mi colchón o en mi cuenta de cheques no me genera rendimiento, y poco a poco voy a perder valor de mi dinero, cada vez, voy a comprar menos alimentos o bien, no me va alcanzar para lograr mis metas, ya sea pagar el enganche de un coche o adquirir un viaje.

Insistió en que lo más importante es que el dinero se invierta enfocado a las metas de mediano y largo plazo, “si quiero invertir para la educación universitaria de mis hijas pequeñas tengo que invertir con el enfoque de largo plazo. Por ejemplo, para el retiro necesito asegurar una inversión de largo plazo de esos portafolios multiactivos que me pueda dar un mejor retorno”.

Dijo que la mejor manera para empezar a invertir es crear un fondo de emergencias, a través de un fondo de liquidez que es producto financiero muy conservador que incluye instrumentos de deuda de corto plazo gubernamental. “En ese fondo se recomienda tener de 2 a 3 meses de sueldo, que puede servir para salir adelante de la pandemia, tener los recursos de hacer frente a una falla del coche, o una emergencia médica, un viaje, hay momentos en la vida que necesitamos tener liquidez y debemos tener ese fondo separado.

“Una vez que empezamos con el fondo de emergencias, ya tenemos la base para lograr ciertas metas de mediano plazo, el enganche para mi casa o para el coche, de más largo plazo, para la universidad, la maestría o para mi retiro”, explicó.

“Todos nuestros fondos contemplan el proceso ESG, en base en los criterios medioambiente, sociales y de gobernanza para hacer adecuada la diligencia en la selección de nuestros activos”, concluyó Kaja Kroll, directora de HSBC Wealth Management & Private Clients México.

