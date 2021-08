¿Te gustaría tener un ahorro de costos de varios millones de dólares al año? Al parecer es posible, Financiera Independencia (FINDEP) lo logró.

FINDEP fue la primera Sociedad Financiera de Objeto Limitado en México, se fundó en 1993 y fueron los pioneros en la oferta de microcréditos individuales. Según el documento “FINDEP: movilidad, eficiencia y trabajo colaborativo en la nube de Google”, la institución financiera “emprendió una búsqueda para generar una transformación digital dentro de la compañía, sin embargo, se enfrentó a varios desafíos ya que una de las peculiaridades de la financiera es el alto manejo de efectivo debido a la baja bancarización del segmento al que va dirigido; los dispositivos móviles y sitios web serían clave en el proceso. Adicionalmente, para cumplir con sus objetivos de negocio, necesitaban enlaces para el manejo de grandes volúmenes de datos, baja latencia y alta disponibilidad”.

El camino

En el 2015, FINDEP contactó a Google y Transtelco (ofrece servicios de red de empresa y Carrier de alto rendimiento a empresas nacionales y transnacionales) “para dar comienzo a una transformación digital profunda y dar inicio a la migración de su operación e información, antes arraigados en servidores físicos dentro de sus oficinas, a la nube de Google, haciéndose de las distintas herramientas (…) para facilitar sus procesos y tener un mayor control de la información sensible de sus clientes”, según el documento.

Un gran paso que dio FINDEP fue al realizar las pruebas de aplicaciones móviles para mostrar los beneficios, “al resultar exitosa ganaron la confianza del usuario al demostrar un gran desempeño, así como la confianza de los directivos al ver que el ahorro de costos representó entre 4 y 5 millones de dólares al año.

La entidad financiera tomó las riendas y realizó la migración completa del data center, data lake y sistema de legado de la compañía internacional tomó poco más de un año. Entre información estructurada (cualquier tabla o campo) y no estructurada (expedientes digitales, fotos de domicilios, grabaciones de voz del call center, etcétera).

Algunos datos de los resultados de la transformación digital de FINDEP es que ahora tienen casi 2,000 millones de registros cargados en BigQuery, la movilidad de la empresa aumentó a 7,000 escritorios móviles, en tan sólo 5 minutos FINDEP tiene la posibilidad de habilitar un nuevo servidor, con tan sólo 1 o 2 CPUS tiene un mejor desempeño vs. anteriormente 4 CPUS que requerían para un desempeño más pobre.

Adicionalmente, ahora un respaldo de información le toma 10 minutos vs. anteriormente un día completo, ha extendido su operación a 24/7 vs. anteriormente de lunes a sábado y empleando Vision API ha conseguido clasificar en un mes todas sus imágenes de entre sus archivos vs. 6 meses a 1 año a través de 2,000 personas revisando expediente por expediente.

Opciones para UC

Las Uniones de Crédito son instituciones muy tradicionales, yo les invito a que amplíen sus horizontes, al fin y al cabo, las generaciones vienen, y no nos vamos a quedar con las generaciones que están acostumbradas a hacer las cosas en papel, lápiz y voy y firmo a tu oficina, esas generaciones van a llegar un momento en que ya no están, así lo consideró Antonio Mejía, gerente para Latinoamérica de IPNET, el partner de Google más grande en Latinoamérica.

“Ábranse a la posibilidad de atender mejor de una manera distinta, a la posibilidad de ahorrarse costos en procesos, que hoy como los vienen haciendo sistemáticamente y que ya lo ven como costo permanente, imagínense ya no ver ese costo”.

Dijo que cuando hablamos que las Uniones de Crédito se conviertan en una Fintech es simplemente digitalizar los procesos de las operaciones que hoy día se realizan.

Antonio Mejía enfatizó que la transformación digital no es de la noche a la mañana, son procesos de 3 a 5 años.

“El tener la data clasificada para tomar decisiones de negocio es necesario”, dijo Antonio Mejía.

Propósitos y ventajas

“Si partimos de que el propósito principal de las Uniones de Crédito es ofrecer condiciones favorables a sus socios para ahorrar, recibir préstamos y servicios financieros, es esencial que sean instituciones altamente competitivas y rentables. La mayoría tienen modelos de negocio que se caracterizan por tener una rentabilidad moderada, sin embargo, hoy en día los niveles se muestran por debajo del promedio histórico”, mencionó Alejandro Masseroni, gerente general de Mambu para México.

Masseroni dijo que la ventaja que traen las nuevas tecnologías, específicamente las plataformas de core bancario de nueva generación a las instituciones financieras es que permiten automatizar y digitalizar procesos sin perder la proximidad con los clientes, lo que contribuye a generar eficiencia en costos operativos y mejorar la experiencia.

”La digitalización reduce costos ya que permite automatizar diversos procesos, con lo que es posible generar agilidad y permite al personal de la institución centrarse en brindar una atención personalizada a los clientes, para generar mayores ventas y una mejor experiencia”, indicó.

Masseroni enfatizó que un elemento fundamental para reducir costos es la adopción de la nube pública, ya que por una parte permite a las instituciones mantenerse ágiles y lanzar nuevos productos de manera rápida y costo eficiente. Además, al migrar a la nube, permite a las instituciones escalar sus servicios y generar ahorros de infraestructura de Tecnología de la Información (TI).

Explicó que los costos de las infraestructuras dentro de las instalaciones son fijos y se hacen provisiones basadas en las cargas operativas (transaccionalidad), mientras que en la nube es elástica y escala de manera automática sin dejar a un lado la seguridad y disponibilidad de la plataforma.

Desde Mambu hemos estado trabajando de la mano de las uniones de crédito para que, a través de nuestra plataforma de core bancario 100% digital nativa en la nube, actualicen parte de sus procesos operativos a un entorno digital, en lo que denominamos un modelo híbrido. Con ello, han trasladado sus procesos comerciales a canales digitales, automatizando una parte importante de sus procesos de onboarding y de soporte (back office), para que su personal se centre en brindar una atención mucho más personalizada a sus clientes, dijo el vocero de Mambu.

“A partir de ello, hemos sido testigos de cómo estas entidades adquieren agilidad y bajan sus costos de operación, volviéndose más rentables en muy poco tiempo y ofreciendo una experiencia transformadora para sus miembros, abriendo la oportunidad de captar nuevos segmentos e implementar venta cruzada e incremental”, señaló.

Explicó que las UC es que, a partir de la adopción de nuestra plataforma, han podido crear sinergias entre ellas para lograr economías de escala, gracias a que ofrecen integración en el ecosistema.

“Adicionalmente hace que sea posible desacoplar servicios críticos y convertirlos en microservicios independientes, lo que permite ir mejorando la oferta de valor progresivamente”, concluyó Alejandro Masseroni.

