Si bien las criptomonedas tienen el potencial de ampliar la inclusión financiera a nivel mundial, el fenómeno conocido como de-risking (eliminación del riesgo), podría impactar de manera negativa sobre una mayor adopción de estas herramientas, de acuerdo con un análisis de la firma CryptoFintech.

En el reporte “Oportunidades de Inclusión e Innovación con criptoactivos”, se explica que el de-risking es la acción de las instituciones financieras de restringir relaciones comerciales con clientes, o categorías de clientes, para evitar, en lugar de gestionar, el riesgo que representan, principalmente de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Riesgo de sobrerregulación

En este contexto, el análisis detalla que una sobrerregulación sobre los criptoactivos, obligaría a las personas a utilizar medios informales para acceder a servicios básicos financieros de ahorro y de pago, por lo que los reguladores, en su tarea de elaborar marcos jurídicos para estas herramientas, deben explorar oportunidades para alinear el cumplimiento con la inclusión.

“El proceso de de-risking tiene aspectos que podrían impactar de manera negativa ya que una sobre regulación obligaría, eventualmente, a más personas a utilizar medios informales para acceder a servicios básicos financieros de ahorro y de pago ante la imposibilidad o temor de cumplir con lo establecido (en la normativa)”, destaca el informe.

De acuerdo con el análisis, se calcula que a nivel mundial existen cerca de 1,700 millones de adultos que no están bancarizados y que no tienen acceso a una cuenta de ahorro básica, por lo que más de 1,000 millones de personas no cumplirían con los requisitos de conoce a tu cliente para abrir una cuenta o acceder a la economía formal, por lo que habría un impacto sobre la adopción de criptomonedas a nivel global.

“Aunque la inclusión y la exclusión financiera están impulsadas por una amplia gama de factores que varían según la jurisdicción de cada país, está claro que ciertos requisitos regulatorios pueden crear barreras a la inclusión”.

