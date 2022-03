Los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en las empresas se han convertido en un factor cada vez más relevante para la obtención de mejores condiciones de amortización y tasas por parte de los bancos y fondos, que por lo menos en los últimos cuatro años han visto un cambio fundamental en este aspecto y para quienes en 15 años serán un factor decisivo para otorgar o negar créditos en el mundo.

Así lo expusieron tres representantes de la banca tanto comercial como de desarrollo: BBVA, Banorte y Bancomext, quienes coincidieron durante el primer encuentro del 2022 de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) en que estos criterios cada vez más solicitados en el mundo no son sólo buenas intenciones sino un factor de apalancamiento y garantía para una empresa que se acerca para obtener financiamiento.

Álvaro Vaqueiro, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, detalló que en medio de la recuperación por la gran picada en la economía del 2020, este banco colocó más créditos que nunca en su historia en 2021 tomando en cuenta los indicadores claves de desempeño (KPI, por su sigla en inglés) financieros, de múltiples clientes que buscan regresar a los niveles prepandemia de sus negocios.

Pero el KPI no financiero que mayor peso ha adquirido en menos de cuatro años, por encima de otros factores geográficos y temporales, es la gestión de ASG, que cuenta con fondeos preferenciales para créditos verdes cuyos fondos aumentan año con año.

“En infraestructura, los temas de entorno social se sancionan incluso en el comité de riesgo del banco y esto lo aprendimos luego de un proyecto energético que no se habría llevado a cabo sin este análisis”, dijo, “los inversionistas lo están pidiendo cada vez más y en un plazo no mayor a 10 o 15 años no se darán créditos a quienes no cumplan con criterios ASG, desde nuestra perspectiva”.

Ignacio Plancarte, director de Financiamiento de la Industria Maquiladora de Bancomext, explicó a su vez que para la aprobación en la banca de desarrollo sí es un requisito de admisión cumplir con requisitos ambientales, además de que el gobierno corporativo sólido tiene un enorme peso en las condiciones del crédito a otorgar.

“Cada vez es más frecuente que la solidez de una empresa se refleje directamente en la conformación de su gobierno corporativo y si es de carácter regional, se le pueden otorgar líneas por 15 años, por ejemplo, que en las mismas condiciones con una directiva de carácter global se elevarían hasta a 25 años, por ejemplo”, dijo.

Finalmente, Armando Rodal Espinosa, director general de la Banca Mayorista de Banorte, aseguró que prácticamente cualquiera de sus clientes en el mercado mayorista de deuda debe cumplir con un listado ASG que se ha convertido en un compromiso real y parte de la filosofía del grupo bancario.

“Estamos completamente inmersos en el tema de ASG desde el núcleo mismo de la organización y por lo menos en el campo mayorista se consideran hasta seis criterios a evaluar en este sentido, alineados a la agenda 2030 de que todos nuestros créditos se muevan en este entorno”, aseguró.

karol.garcia@eleconomista.mx

kg