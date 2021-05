El crédito bancario a las empresas no tendrá una recuperación total, hasta que no vuelvan los niveles de inversión que había a finales del 2018, estimó BBVA México.

En videoconferencia para presentar el informe Situación Banca, Carlos Serrano, economista jefe del banco, destacó que una recuperación total del crédito en general, se dará hasta que se consolide el crecimiento económico.

Respecto al crédito a empresas, resaltó que el principal determinante de la demanda en este segmento, es la inversión. “Si las empresas invierten más, demandan más crédito, y si la inversión se contrae, hay menos crédito”.

Explicó que hoy los niveles de inversión en el país están lejos de recuperarse, pues están 7% abajo de antes de iniciar la pandemia, y 15% menos respecto a enero del 2019.

“Esta mala dinámica en la inversión, es lo que está determinando una menor demanda por crédito empresarial. No estimamos una recuperación muy potente del crédito empresarial, sino hasta que veamos una recuperación potente en la inversión”, expuso.

El reporte de BBVA precisa que en marzo del 2021, el crédito a empresas registró una caída nominal de 12.6% y real de 13.4% en su comparación con el mismo mes del 2020.

En lo referente al crédito al consumo, que en marzo del 2021 registró una contracción real anual de 13.3%, el economista jefe de BBVA consideró que irá normalizándose una vez que las familias vayan consumiendo los ahorros que realizaron en la pandemia, como consecuencia de menores gastos al estar en casa.

“Una vez que se haya normalizado el consumo, esperamos ver un repunte en cuanto al crédito al consumo”, subrayó.

Recuperación en algunos segmentos

Carlos Serrano reconoció que hay algunos sectores, de los que fueron fuertemente golpeados por el cierre de la economía, que han empezado a demandar más crédito, tal es el caso de los restaurantes y la hotelería.

De igual forma, mencionó que el crédito hipotecario ha mantenido una buena dinámica, y aunque en los últimos meses ha desacelerado su crecimiento, es el único portafolio que no ha mostrado caídas durante la contingencia. “Sí estamos viendo una mejor dinámica”.

No obstante, subrayó que una recuperación total del crédito en general, se dará con una recuperación total de la economía.

“Nosotros estamos estimando que el Producto Interno Bruto (PIB) va a crecer 4.7% este año, con un sesgo al alza. Hay quien estima hasta un 6%, creemos que eso puede ser factible, pero no perdamos de vista que la economía cayó 8.5% el año pasado ¿Qué quiere decir? que aún si se materializan estos escenarios más positivos de crecimiento, todavía vamos a tener una recuperación más chica que la que teníamos en enero del 2020, y no va haber una recuperación total del crédito hasta que no veamos una recuperación total de la economía”, enfatizó.

Posible que morosidad aún aumente

Por otra parte, y aunque BBVA México considera que la morosidad se mantiene manejable en un nivel de 2.6% a marzo pasado, Carlos Serrano precisó que aún no se puede tener una evaluación final en este rubro, y estimó que es posible que la cartera vencida aún aumente.

Explicó que aunque la mayoría de clientes (más del 90%) que se sumaron a los diferimientos de pago de crédito el año pasado, retomaron sus obligaciones, aún falta ver qué ocurre con quienes entraron en reestructuras.

No obstante, aclaró que la banca tiene provisiones más que suficientes, para poder hacer frente a un repunte en la morosidad.

kg