Consumos, transferencias y cargos no reconocidos, entre los principales reclamos a bancos

Consumos, transferencias y cargos no reconocidos, son de las principales causas de reclamación a los bancos, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

De enero a octubre de este año, detalló el organismo, se presentaron ante la comisión un total de 94,683 reclamaciones contra bancos. Esta cifra, sin embargo, no considera las quejas que se hacen directamente en las instituciones, con lo que la cifra crecería de manera importante.

La dependencia detalló que en nueve de los principales bancos, se concentraron 90,486 reclamaciones en el periodo, lo que equivale al 96% del sector.

Citibanamex con 23%, BBVA con 19% y Banorte con 13%, fueron los bancos con el mayor porcentaje de reclamos, según la Condusef.

Estos, sin embargo, son de los más grandes que operan en el sistema, y por lo tanto donde hay más usuarios y se genera el mayor número de transacciones.

No obstante, si se mide por el Índice de Reclamación, que permite comparar a los bancos con independencia de su tamaño o participación de mercado, por cada 100,000 contratos, destacaron Scotiabank con 54 reclamaciones, Banorte con 39 y HSBC con 33.

Tarjetas, los productos con más quejas

El organismo puntualizó que, por producto, fueron las tarjetas de crédito las más reclamadas con 23,833 quejas en el periodo, lo que representó el 26%. A estas les siguieron las tarjetas de débito con 22,318 (25%); cuentas de ahorro con 8,247 (9%); cuentas de nómina 6,785 (7%); cuentas de cheques 6,327 (7%) y el resto con 22,976 (26%).

De los productos más reclamados, la resolución a favor del usuario fue de 45% en tarjeta de crédito; de 35% en débito, lo mismo que en cuenta de nómina; 27% en cuenta de ahorro, y 21% en cuenta de cheques.

La Condusef destacó que BBVA es el banco que más resuelve a favor del usuario con 44%, seguido de BanCoppel, Santander y HSBC con 37% cada uno; y después estuvieron Inbursa y Citibanamex con 36 por ciento.

Por otra parte, los consumos no reconocidos fueron la principal causa de reclamación a los bancos con un 20 por ciento.

Después estuvieron las transferencias electrónicas no reconocidas con un 16% de los reclamos; los cargos no reconocidos en la cuenta con 8%; pagos o depósitos no aplicados total o parcialmente al producto o servicio con 5%; y disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el usuario, cliente y/o socio con 4 por ciento.

CDMX, donde más

El organismo puntualizó que es en la Ciudad de México donde se presentaron más reclamaciones contra los bancos con 18,118 o 20% del total. Esta entidad, sin embargo, es donde se encuentra la mayor infraestructura bancaria, y donde más transacciones se realizan. Después estuvieron Estado de México y Jalisco.

La Condusef exhortó a la población a comparar antes de contratar algún producto o servicio financiero ofrecidos por los bancos, para determinar lo más conveniente a sus necesidades.