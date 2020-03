El Cobro Digital (CoDi) tiene el potencial para poder usarse en diversas modalidades y así facilitar a las empresas el tema de las transacciones de pago por medio de transferencias electrónicas, indicó Jaime Márquez Poo, director de Desarrollo de Negocios y Nuevos Proyectos de STP.

En entrevista, el directivo de la empresa que ofrece acceso a instituciones al SPEI habló sobre los beneficios que el CoDi puede traer no sólo a instituciones financieras como los bancos o intermediarios no bancarios, sino también a aseguradoras, arrendadoras y empresas no financieras.

“Nosotros como STP nos involucramos 100% con personas morales(...) y ahí vemos diferentes casos de uso, como por ejemplo, en arrendadoras o aseguradoras, que en vez de que el pago que requieran se haga por medio de una domiciliación, se envía un mensaje de cobro al cliente (con uso del CoDi)”, explicó Márquez Poo.

Según el directivo, esta modalidad es un mecanismo más barato y eficiente, que puede ser explotado por empresas de distintos ramos para facilitar su operatividad.

