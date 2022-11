Citibanamex entrega el Premio de Economía 2021 a 70 años de su creación

Citibanamex entregó este martes su tradicional Premio de Economía en su edición 2021, mismo que festeja 70 años de su creación. El acto estuvo encabezado por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, así como por el director general del banco, Manuel Romo.

En su participación, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destacó la importancia del certamen, ya que, dijo, estimula la investigación, a la par que destacó que los entornos económicos son cada vez más difíciles y requieren de un conocimiento y capacidad de interpretar el mundo.

Lo que estamos viendo son entornos en donde parece que el entorno es la verdad dominante, que es una verdad duradera y no es así. Estamos frente a entornos que cambian, que trasladan el énfasis de un punto a otro, y eso es lo que el economista tiene no sólo la oportunidad, sino la obligación como investigador honesto que tiene que ser, para poder interpretar y no dejarse llevar por las verdades que están prevaleciendo”, dijo.