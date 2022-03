La 30 Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Citibanamex, que reúne a la plana mayor de este banco, pero también de Citigroup, fue el escenario para ratificar que, pese al anuncio de la venta de Banamex que iniciará en la primavera, la institución financiera estadounidense permanecerá en México, pues se trata de un mercado estratégico para su negocio de banca mayorista.

Lo dijo el jueves la directora general del grupo a nivel global, Jane Fraser, y lo ratificó este viernes el mexicano Ernesto Torres Cantú, quien ahora funge como director de Citi para toda América Latina.

“Esto no significa, ni de lejos, que Citi salga del país. México es un mercado prioritario para nosotros y eso no cambia. Tenemos confianza en la trayectoria del país. Anticipamos que en los siguientes años será un destino muy importante de inversión global y jugará un papel importante en el comercio internacional en virtud de su integración a las cadenas de suministro globales, y en particular a las de Estados Unidos”, dijo en la clausura del evento.

Ahí, subrayó que Citi seguirá operando e invirtiendo en el país, y que México se mantendrá entre los mayores mercados del negocio institucional de Citi, fuera de Estados Unidos.

“Citi ha operado en el país por más de un siglo y así lo seguirá haciendo en el futuro, con una nueva visión y un renovado compromiso con el crecimiento económico, el bienestar y el progreso de México”, enfatizó.

Torres Cantú, quien fuera director de Citibanamex, hizo énfasis en que la decisión de Citi de vender sus negocios de banca de consumo y empresarial en México, obedece a su estrategia de enfocar recursos en los negocios en los que tiene mayores fortalezas y ventajas competitivas y estos son: las bancas corporativa, de inversión y privada.

De esta forma detalló que en México, Citi concentrará sus esfuerzos y recursos en atender corporaciones e instituciones con una fuerte vocación internacional; mientras que las empresas cuyas operaciones están más orientadas a mercados locales o regionales, seguirán siendo atendidos por Banamex.

“Confiamos en que, sin importar si los atiende Citi o Banco Nacional de México, todos nuestros clientes se beneficiarán de una mejor atención, así como de mejores productos y servicios”, señaló.

Desincorporación concluirá exitosamente

Ernesto Torres destacó que, como parte de la transparencia en el proceso, se dio a conocer la decisión de Citigroup de desincorporar sus negocios de banca de consumo y empresarial en México, antes de contar con una oferta o entablar negociación con algún posible comprador.

“Así lo hicimos en Asia y anteriormente en otros países. En todos los casos con muy buenos resultados. Lo mismo hemos hecho en México y estamos seguros de que el proceso de desincorporación, que iniciará en la primavera de este año, también concluirá exitosamente”, expuso.

Tal y como lo hizo la víspera la directora global de Citi, ahora Ernesto Torres reiteró que se asegurarán de que el nuevo dueño de Banamex, sea un grupo que entienda el legado de compromiso y excelencia que ha caracterizado a la institución por más de 137 años, y garantice su continuidad.

De igual forma, subrayó que durante el proceso se operará normalmente, sin afectaciones, y aseguró que se conservará la plantilla de colaboradores con el mismo esquema de sueldos y prestaciones.

Dijo que al final coexistirán dos grandes instituciones financieras como Citi y Banamex, pero con la misma vocación de servicio y un compromiso por impulsar el crecimiento económico, el bienestar de los mexicanos y el progreso del país.

“La grandeza y el prestigio de estas dos grandes marcas de la banca seguirán caminos distintos, pero indudablemente seguirán jugando un papel clave en el sector financiero, la economía y el desarrollo de México por muchos años”, concluyó.

Garantizar la continuidad del negocio

Manuel Romo, director general de Citibanamex, mencionó, por su parte, que en el grupo financiero hay el compromiso de garantizar la continuidad del negocio durante todo el proceso de venta y evitar que sus clientes y colaboradores se vean afectados.

“Tengan la absoluta certeza de que todos ustedes y nuestros 22 millones de clientes, están en las mejores manos; que nuestra relación de negocio se seguirá fortaleciendo; que todas las condiciones en sus productos se mantienen, y que pueden disponer de todos nuestros servicios normalmente”, argumentó.

Hay la expectativa de crecer

Romo agregó que, tras dos años de pandemia, Citibanamex se encuentra hoy en una posición financiera sólida, con altos niveles de capital y liquidez; y se continúa con el impulso del crecimiento en todos sus segmentos, además de que se avanza en los planes de negocio, inversiones y alianzas estratégicas.

“Para el 2022, apoyados en nuestra solidez, el talento de nuestra gente y nuestra estrategia de negocios, esperamos crecer y aumentar participación de mercado en los segmentos objetivo”, refirió.

Se mantendrá capacidad institucional

Finalmente, el director de Citibanamex confió en que, como ha sucedido en ocasiones anteriores en las que se ha cambiado de dueño, el banco mantendrá la capacidad institucional para crecer y evolucionar.

“Para mantener la esencia de su muy particular estilo de hacer banca, su mística de trabajo y su indeclinable compromiso con México”, concluyó.

