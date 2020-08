De acuerdo con la información de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), las aseguradoras registraron, en la última semana, un crecimiento importante en los casos de usuarios del seguro de gastos médicos mayores con Covid-19.

Al corte del 17 de agosto, se registraron 7,889 casos con seguro de gastos médicos mayores que necesitaron atención por Covid-19, esto es 18.7% más respecto a los 6,641 casos registrados una semana antes. El incremento está por encima del crecimiento que se presentó en semanas previas, que rondaba 9.0 por ciento.

Edgar Karam, vicepresidente de la AMIS, refirió que este aumento en los casos no significa que en la última semana más personas se hayan contagiado, sino que en los últimos días los asegurados se han acercado a las compañías para hacer sus reclamaciones, las cuales se registran, en ocasiones, tiempo después de haber sido atendidos. No obstante, no descartó que exista un mayor flujo de gente en la calle, ante la “nueva normalidad”.

El hecho de que se haya visto un incremento relevante, no es particular. Pero está claro que no se ha detenido el contagio. No hemos visto una caída en el contagio o en el número de enfermos. Hay una mayor circulación de personas, y nosotros creemos que deberíamos guardarnos más tiempo”.

Por los casos registrados, se han reclamado 3,147 millones de pesos a las aseguradoras, de los cuales ya se ha pagado 64 por ciento. El monto promedio por caso es de 398,991 pesos. El caso más caro asciende 16.4 millones de pesos. En el caso del seguro de vida, se registraron 10,968 defunciones, por las cuales se han pagado 2,407 millones de pesos.

En total, el Covid-19 le ha costado a la industria aseguradora 250 millones de dólares. Para finales del año, el sector prevé que esta cifra ascienda a 300 millones de dólares, con lo cual la pandemia se colocaría dentro del top 10 de catástrofes más costosas para la industria.

Respecto a la cobertura solidaria, Jesús Martínez, vicepresidente de la AMIS, informó que se han apoyado a 440 familias de trabajadores del sector salud que han fallecido por Covid.19. A cada una de estas familias se le otorgaron 50,000 pesos, por lo que en total las aseguradoras han pagado 22 millones de pesos.

“El periodo que se estableció, para la cobertura solidaria, fue del 1 de abril al 31 de agosto (...) vamos a seguir indemnizando todos los casos de defunciones que hayan sucedido en este periodo y que nos lleguen después del 31 de agosto hasta el 31 de diciembre”, explicó.

[email protected]