En el 2016 acudía mi cita de mastografía y cuando me dieron los resultados me dijeron que tenía que revisarme un oncólogo, el doctor me envió con un radiólogo que me dijo que no me alarmara que era una fibrosis, así que confié en él y en el 2017 cuando nuevamente fui a realizarme la mamografía me confirmaron que tenía cáncer de mama, así lo comentó Amalia Romero, sobreviviente de dicha enfermedad.

Los niveles del cáncer se mide a través del sistema (llamado Breast Imaging Reporting and Data System o BI-RADS) clasifica los resultados en categorías numeradas de 0 a 6. En el caso de Amalia, la categoría había pasado de BI-RADS 2 a 4, en donde ya se requería una biopsia para confirmar el diagnóstico.

En el IMSS me pidieron que firmara un documento de responsabilidad donde ellos ya me habían avisado de la situación. Me realicé una resonancia magnética donde se obtuvieron hallazgos en los dos senos, así que me realizaron una cirugía dos meses después.

Tras un mes de convalecencia por la cirugía, en donde me habían extraído los ganglios, el tratamiento que seguía eran ocho quimioterapias. es terrible, te da miedo, ya estás cargando con el pensamiento de que tienes cáncer y se genera una incertidumbre de cómo te vas a sentir con las quimioterapias y que si se te va a caer el cabello, además de que generan un malestar que dura varios días”.

Después de las ocho quimioterapias, Amalia regresó con el oncólogo para que determinara el número de sesiones de radiación que requeriría su padecimiento, en su caso fueron 22 sesiones diarias en donde se sintió muy mal e incluso, tuvo pensamientos de que prefería morir.

Después de siete meses de tratamiento, “un nuevo ultrasonido reveló que no se veían los puntos del cáncer de mama, que me quitaron toda la afectación en los senos y que requiero hacerme una mastografía cada año o antes de la fecha en caso de que se observen anomalías en mis senos y en las axilas, porque el cáncer puede volver en cualquier momento y que me darían de alta en 10 años”, comentó en entrevista con El Economista, Amalia.

Las recomendaciones que ofrece la sobreviviente es que no hay que quedarse con el primer diagnóstico, se tiene que buscar una segunda o una tercera opinión. “Si pudiera regresar el tiempo, hubiera adquirido un seguro de gastos médicos mayores, de vida, y escolar para mis hijas”.

Opciones de cobertura

Es importante tener una protección a través de un Seguro de Gastos Médicos Mayores. “Una póliza es algo que te facilita la detección y el tratamiento, pero sobre todo permite evitar una mayor preocupación financiera adicional a la preocupación sobre tu salud”, comentó Ingrid Cerwinka, directora de Fundación AXA México.

Explicó que la detección oportuna ha permitido que una mayor cantidad de mujeres que se encuentra en tratamiento por este tipo de cáncer pueda conservar sus mamas. Si se detecta en las etapas iniciales, puede ser extirpado sin la necesidad de realizar una mastectomía.

Según la Fundación Mexicana Contra el Cáncer de Mama (FUCAM), en México, solo 31% de los casos son detectados en etapas tempranas. “Hemos vivido diversas experiencias con mujeres que han salido adelante con una detección oportuna. A partir del 1 de noviembre, en coordinación con FUCAM realizaremos 1,500 mastografías gratuitas en los estados de Morelos, Chiapas, Estado de México y Ciudad de México”.

Renata Rodríguez, gerente de Vida Individual en Axa México explicó que marzo, lanzaron “Vida Para Nosotras”, que es la cobertura de Indemnización Adicional por Cáncer que se puede contratar adicionalmente a la póliza básica del seguro Vida ProTGT UDI. “Se selecciona el monto de la suma asegurada va desde los 60,000 hasta los 280,000 UDIS, equivalente a 2 millones de pesos”.

Rosa María Castanedo, directora ejecutiva de Productos Tarjeta de Grupo Financiero Banorte comentó que la tarjeta de crédito Mujer Banorte cuenta con un beneficio de que en caso de enfermedades graves que cubre dos padecimientos: cáncer cervicouterino y el cáncer de mama, donde te da un apoyo de 20,000 pesos, para que puedan ocuparlos en medicamentos, tratamientos, pagar el deducible o bien para el gasto corriente de la familia.

