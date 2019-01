La sociedad cooperativa de ahorro y préstamo (socap) Caja Popular Mexicana (CPM) ha visto en los últimos dos años un dinamismo importante en su producto de crédito hipotecario, pese a que el mercado es dominado por otros jugadores como el Infonavit o la misma banca comercial.

En entrevista, Juan Pablo de León Murillo, vocero de la socap, indicó que una de las fortalezas de esta entidad en dicho producto es otorgar este tipo de crédito a personas que no están afiliadas a un esquema de seguridad social, y por ende no pueden acceder a un préstamo del Infonavit, o no tienen forma de comprobar ingresos, lo cual hace que no sean atendidos por los bancos.

“En el 2017 y el 2018 tuvo un repunte el crédito hipotecario. Muchos de nuestros socios no cuentan con acceso al Infonavit o banco y somos su única opción, porque no tienen historial crediticio o una aportación patronal”, indicó el vocero de la socap.

De acuerdo con números de la socap, entre el 2017 y el 2018 otorgó poco más de 2,300 créditos hipotecarios, que sumaron una colocación cercana a 1,721 millones de pesos.

Para De León Murillo, aunque su tasa no sea la más barata del mercado, pues se ubica entre 10 y 11%, una diferenciación que se tiene respecto a otras opciones hipotecarias es la de un mayor acercamiento con el socio, además de la rapidez con la que son atendidos.

“Principalmente competimos por la confianza, somos una institución segura, donde los socios se acercan de manera natural. Estamos localizados adentro de los mercados, en las zonas aledañas, y es la confianza que nosotros tenemos para nuestros socios, que saben que somos una institución segura, que no se va a ir de un día para otro”, explicó el vocero de la socap más grande del sector, de 160 entidades, con atención a más de 2.5 millones de socios en 26 estados de la República.

El vocero de la socap destacó que a pesar de que todavía no ha habido un dinamismo importante en el tema de traspasos hipotecarios, donde socios trasladan sus créditos contratados en otras instituciones a la cooperativa, sí se empieza a ver una mayor movilidad de este tipo de financiamientos.

“Prestamos a una tasa entre 10 y 11%, con un límite de hasta 2 millones 300,000 pesos, y el crédito promedio está entre 800,000 y 1 millón de pesos; muchas veces los socios de la cooperativa llegan con nosotros después de haber comparado precios con bancos, o con el mismo Infonavit, y con nosotros, al momento de una corrida financiera, resulta que somos muy buena opción”, acotó.

Por 100 sucursales más

De León Murillo informó que uno de los planes de la socap hacia el 2022 es sumar 100 nuevas sucursales a las 465 con las que cuentan en la actualidad, además de extender su presencia a dos entidades más de la República para tener una cobertura en 28 estados.

“Nuestras sucursales se encuentran ubicadas en comunidades rurales, rancherías, y lo que estamos buscando es llevar inclusión financiera a todas las comunidades donde estamos operando”, comentó el directivo.

De acuerdo con los planes de la socap, para este año buscará ampliar su red de cajeros automáticos de 254 con los que cuenta en la actualidad para llegar a 294.

En el 2018, la socap otorgó en promedio por mes 51,500 financiamientos, por un monto cercano a 1,800 millones de pesos, y alcanzó la atención a 2 millones 507,088 socios.

Otro de los planes para este año es consolidar su plan de omnicanalidad con el fin de atender a los socios por vías más innovadoras, como cajeros receptores así como corresponsales y servicios por telefonía celular.

