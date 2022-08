Broxel cierra acuerdo con la sofom Juntos Financiera

La Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (sofom) Juntos Financiera, cerró un acuerdo con la fintech Broxel, para la emisión de tarjetas de débito a quienes accedan a un crédito productivo. La sofom indicó que la alianza forma parte de una estrategia de digitalización y de seguridad, para asegurar su estabilidad financiera, en un contexto donde sociedades financieras han tenido afectaciones tras la pandemia.

Juntos Financiera dijo que también trabaja en la digitalización de otros procesos como la identificación vía remota, con la que se espera la afinación de procesos para el otorgamiento de crédito y faciliten la toma de decisiones.

“El futuro nos obliga a ser lo más digital posible, confiamos en los sistemas de inteligencia artificial y todas las tecnologías que aumenten la eficiencia para contar la mayor información precisa y transparente a través de la tecnología, sin migrar a la figura de fintech”, comentó Mauricio Hubard, fundador y presidente de Juntos Financiera.

De acuerdo con información de la sofom, se estima que Broxel entregue 10,000 tarjetas en el primer año de la colaboración, para el quinto año proyectan que la fintech facilite 500,000 tarjetas para la entrega de los recursos de la sofom. Los plásticos proporcionados serán emitidos y operados por la fintech, debido que por ley, las sofomes no tienen permitido captar recursos del público y crear cuentas de débito, por lo que la cuenta será únicamente para el envío de los créditos y su posterior uso como débito.

Apegarse a las reglas internas

El fundador de la sofom indicó que es esencial que las decisiones de las sociedades financieras sean tomadas con premeditación y con apego a las disposiciones que establezcan los reguladores y apegarse a un código en la operación para evitar situaciones como las que atraviesa Unifin, Alpha Credit y Credito Real.

“Tenemos que tomar las reglas internas muy en serio, todo el código, aunque sean carteras pequeñas asegurarse que son sólidas. Lo que vemos con Alpha Credit, Credito Rea y Unifin, además de temas de administración que no fueron correctos vemos que el contexto post-pandemia afectó mucho a las empresas que no pudieron cumplir con sus obligaciones y eso eventualmente aumento la cantidad de empresas que no eran viales para financia y continuaban renovando contratos, eso le pego a las instituciones que traían una colocación importante”, explicó Hubard.

En adición, el fundador de la sofom destacó el papel de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) y de los demás reguladores involucrados, indicó que la actuación fue la correcta aunque se pudieron relajar algunas medidas en cuestión del refinanciamiento, agregó que la situación por la que atraviesa el sector debe crear conciencia para trabajar en la construcción de carteras de calidad.

kg