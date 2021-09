Ante el coqueteo de las grandes tecnológicas, conocidas como bigtech, para ofrecer servicios financieros, debe de existir una regulación específica para dichas empresas y los reguladores deben cuidar que el marco general de la tecnología financiera (fintech) no sea aprovechado por éstas para entrar al ecosistema financiero, según un estudio de las Fundación de Estudios Financieros (Fundef).

En el análisis “Experiencia Internacional sobre Regulación al Sector de las BigTech”, se destaca que estas empresas tienen claras ventajas sobre el resto de los participantes del sistema financiero, incluidas las fintech, por lo que es imperante aplicarles una regulación en específica.

“Los reguladores deben cuidar que el marco general fintech no se utilice por las bigtech argumentando que bajo una cierta figura legal puedan entrar a participar en el sector financiero. Por sus características como plataformas digitales generan distorsiones en el mercado y por ello es indispensable la regulación específica”, destaca el estudio.

Refiere que es un hecho que las empresas bigtech tienen millones de usuarios y mucha información sobre ellos, por lo que las pone en una situación de ventaja frente a otro tipo de empresas, específicamente las financieras.

“Con la información hacen experimentos para entender cómo reaccionan las personas. Este proceso les permite calibrar sus algoritmos para tener mejores resultados en su operación”, se puede leer en el análisis.

En este contexto, el reporte indica que muchas veces los algoritmos de las bigtech no son transparentes, por lo que el Estado debe de intervenir y supervisarlo, específicamente si son utilizados para brindar servicios financieros.

Retos

El documento destaca que entre los retos que se tienen para regular que las bigtech que brinden servicios financieros, se encuentra el tamaño; los marcos legales actuales que pueden aprovecharse por dichas organizaciones y la estructura de las mismas.

“(Las bigtech) Son entidades complejas, operan distintos negocios, tienen actividad en diferentes regiones y no es fácil entender su modelo de negocio como plataformas digitales… los reguladores deben cuidar que el marco general fintech no se utilice por las bigtech argumentando que bajo una cierta figura legal puedan entrar a participar en el sector financiero y que no considere que sus características por ser plataformas digitales de gran escala pueden generar distorsiones en el mercado”, detalla el documento.

El estudio destaca que sin duda debe de haber restricciones para estos participantes, por lo que se debe de diseñar una regulación efectiva para las bigtech que entran a los servicios financieros en México.

“Los reguladores deben considerar las problemáticas anteriores y estudiar la manera en que las bigtech van a participar en la industria financiera en México, es decir, en que segmentos y actividades. Con eso hay que evaluar las restricciones que deberían imponerse. La recomendación de política pública es diseñar una regulación efectiva”, acota.

El análisis refiere el caso de China, donde grande tecnológicas, como Ant y Alibaba, han generado distorsiones y se han documentado abusos de su actividad en el sector de servicios financieros en ese país, como arbitraje regulatorio y uso de datos sin competencia pareja.

“La consecuencia de no analizar las implicaciones de la entrada de las bigtech y dejarlas entrar con el marco legal vigente pueden ser estructurales y graves para el sistema financiero mexicano”.

