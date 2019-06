A poco más de un año de que fueron hackeados los sistemas de conexión al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios SPEI de algunas entidades financieras, el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, reveló que hay 18 instituciones que han sido notificadas de un proceso de sanción, mismo que está en curso.

Sin embargo, explicó que no se pueden dar a conocer montos, ni nombres, dado que es un proceso que no ha terminado, y por lo tanto las entidades involucradas pueden defenderse. Esto se hará público hasta que el proceso esté firme.

“Tienen un plazo para argumentar si cumplían o no con las disposiciones, y es hasta que se dirime este proceso cuando ya se da la imposición de sanción, ya con un monto definido”, dijo.

Díaz de León explicó que “no podemos dar montos montos nombres ni detalles, hasta que se agote la última instancia. Hasta que no se llegue a esa etapa, no es de dominio público”.

El gobernador del Banxico refirió que, a poco más de un año de lo ocurrido, los bancos han respondido en materia preventiva, pues ya han hecho los nombramientos respectivos de sus oficiales de ciberseguridad, y considerado este tema como prioritario dentro del gobierno corporativo.

“Es una preocupación común, es un común denominador para todos los participantes del sistema financiero. Está en el interés de todos reforzar el perímetro de seguridad, pero el riesgo cibernético, no hay institución financiera que no esté expuesta, y en ese sentido no debe haber complacencia sino un esfuerzo continuo por mejorar y reforzar el perímetro de seguridad. Se han dado pasos importantes y será de manera continúa”, enfatizó.

En abril y mayo del 2019 ciberdelincuentes hackearon los sistemas de conexión al SPEI de algunas instituciones financieras, y a través de un robo hormiga, defraudaron a estas por un monto de 300 millones de pesos.